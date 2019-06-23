Son Dakika Haberleri: Moritanya'da Vild el-Gazvani cumhurbaşkanı seçimini kazandığını açıkladı
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Moritanya'da Vild el-Gazvani cumhurbaşkanı seçimini kazandığını açıkladı

31 dakika önce

Moritanya'da ilk turu cumartesi günü tamamlanan cumhurbaşkanı seçiminde büyük farkla önde giden eski Savunma Bakanı Muhammed Vild el-Gazvani, seçimleri kazandığını açıkladı

Moritanya'da Vild el-Gazvani cumhurbaşkanı seçimini kazandığını açıkladı, System.String[]
Moritanya'da ilk turu cumartesi günü tamamlanan cumhurbaşkanı seçiminde büyük farkla önde giden eski Savunma Bakanı Muhammed Vild el-Gazvani, seçimleri kazandığını, sayılmayan oyların da sonucu etkilemeyeceğini açıkladı.

Başkent Navakşot'ta taraftarlarına hitap eden Gazvani, "Sizleri ve tüm Moritanya halkını tebrik ediyorum. Sandıkların sadece yüzde 20'si açılmadı. Bu da sonucu etkilemeyecektir." dedi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 04:53 
Cumhurbaşkanı, Moritanya, Dünya
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