Moritanya'da Vild el-Gazvani cumhurbaşkanı seçimini kazandığını açıkladı
31 dakika önce
Moritanya'da ilk turu cumartesi günü tamamlanan cumhurbaşkanı seçiminde büyük farkla önde giden eski Savunma Bakanı Muhammed Vild el-Gazvani, seçimleri kazandığını açıkladı
Moritanya
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 04:53
'da ilk turu cumartesi günü tamamlanan cumhurbaşkanı seçiminde büyük farkla önde giden eski Savunma Bakanı Muhammed Vild el-Gazvani, seçimleri kazandığını, sayılmayan oyların da sonucu etkilemeyeceğini açıkladı.
Başkent Navakşot'ta taraftarlarına hitap eden Gazvani, "Sizleri ve tüm Moritanya halkını tebrik ediyorum. Sandıkların sadece yüzde 20'si açılmadı. Bu da sonucu etkilemeyecektir." dedi.
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