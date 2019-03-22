Son Dakika Haberleri: Moritanya'daki Uluslararası Radikalizmle Mücadele Konferansı Sona Erdi

Moritanya'daki Uluslararası Radikalizmle Mücadele Konferansı Sona Erdi

20 dakika önce

Moritanya'nın başkenti Novakşot'ta düzenlenen Uluslararası "Radikalizm ve Nefret Söylemiyle Mücadele" Konferansı sona erdi.

Moritanya'daki Uluslararası Radikalizmle Mücadele Konferansı Sona Erdi, System.String[]
Moritanya'nın başkenti Novakşot'ta düzenlenen Uluslararası "Radikalizm ve Nefret Söylemiyle Mücadele" Konferansı sona erdi.

Moritanya İslami İşler Bakanlığı'nın düzenlediği ve Suudi Arabistan, Mısır ve Kuzey ve Batı Afrika'dan heyetlerin katıldığı konferansın sonuç bildirgesinde, "İslam ümmetinin birlik olması ve her türlü radikalizmle mücadelede kapsamlı bir strateji geliştirilmesi" yönünde tavsiye niteliğinde karar alındı.

Moritanya İslami İşler Bakanı Ahmed Vild Ehl Davud, konferansın kapanışında yaptığı konuşmada, 2 gün devam eden konferansta nefret söylemi ve radikalizmi değerlendirdiklerini, bu olguyla mücadele için kapsamlı bir yaklaşım ortaya koymaya çalıştıklarını söyledi.

Davud, konferansa katılanların, aldığı tavsiye niteliğindeki kararların radikalizmle mücadeleye büyük katkı sağlayacağını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 02:22 Kaynak: AA

Afrika, Moritanya, Güncel
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