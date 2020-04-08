Moritanya Dışişleri Bakanı Şeyh Ahmed, Büyükelçi Kahyaoğlu'yla görüştü - Son Dakika

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Moritanya Dışişleri Bakanı Şeyh Ahmed, Büyükelçi Kahyaoğlu'yla görüştü
6 saat önce
Türkiye'nin Novakşot Büyükelçisi Mehmet Cem Kahyaoğlu, Moritanya Dışişleri Bakanı İsmail Vild eş-Şeyh Ahmed'i makamında ziyaret etti.
Türkiye'nin Novakşot Büyükelçisi Mehmet Cem Kahyaoğlu, Moritanya Dışişleri Bakanı İsmail Vild eş-Şeyh Ahmed'i makamında ziyaret etti.
Moritanya resmi haber ajansının haberine göre, Dışişleri Bakanı Şeyh Ahmed ile Kahyaoğlu görüşmesinde, dost iki ülke arasındaki ilişkiler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede iş birliği konuları ele alındı.
Moritanya'ya desteklerinden dolayı Türkiye'ye teşekkürlerini sunan Dışişleri Bakanı Şeyh Ahmed, Kovid-19 ile mücadelesinde Moritanya ve halkının Türkiye'nin yanında olduğunu ifade etti.
İki ülke ilişkilerinin düzeyinden övgüyle bahseden Büyükelçi Kahyaoğlu da iş birliğinin özellikle koronavirüs salgınıyla mücadelede süreceğini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 09:34 Kaynak: AA
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