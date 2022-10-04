Menevşe, güven mektubu sunma töreni ardından yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki mevcut dostluk ve kardeşlik ilişkilerini zenginleştirmek ve geliştirmek için yoğun çalışacağını ifade etti.

Kaynak: AA

Moritanya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Akif Menevşe görevine başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.