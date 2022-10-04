Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Akif Menevşe görevine başladı

Moritanya İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Şeyh el-Gazvani, Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Akif Menevşe'yi kabul etti.
Kabulde, Büyükelçi Menevşe, Gazvani'ye güven mektubu sunarak resmen göreve başladı.
Menevşe, güven mektubu sunma töreni ardından yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki mevcut dostluk ve kardeşlik ilişkilerini zenginleştirmek ve geliştirmek için yoğun çalışacağını ifade etti.
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