Son Dakika Haberleri: Moritanya muhalefetinden seçim sonuçlarına itiraz
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Moritanya muhalefetinden seçim sonuçlarına itiraz

1 saat önce

Moritanya'da muhalefet, cumartesi günü yapılan ve eski Savunma Bakanı Muhammed Vild el-Gazvani'nin cumhurbaşkanı olduğu seçimlerin sonucuna itiraz ediyor.

Moritanya muhalefetinden seçim sonuçlarına itiraz, System.String[]
Moritanya'da muhalefet, cumartesi günü yapılan ve eski Savunma Bakanı Muhammed Vild el-Gazvani'nin cumhurbaşkanı olduğu seçimlerin sonucuna itiraz ediyor.
Muhalefetin 4 adayı Muhammed Vild Mevlud, Kan Hamido Baba, Sidi Muhammed Vild Bubekir ve Biram ed-Dah Ubeyd, ortak basın toplantısı düzenleyerek, seçim komisyonunun açıkladığı sonuçlara itiraz etti.
Vild Mevlud, seçim komisyonundan gelen açıklamayı tanımadıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı adayı Vild Mevlud, kendi verileriyle karşılaştırma yapmak için komisyonun sonuçlarını ayrıntılı olarak açıklaması çağrısında bulundu.
Muhalefetin bu akşam seçim sonuçlarını protesto etmek için başkent Novakşot'ta gösteri düzenleyeceğini dile getiren Vild Mevlud, "Büyük hilelerin yapıldığı seçim bölgelerinde oyların yeniden sayılmasını istiyoruz." dedi.
Seçim Komisyonu Başkanı Muhammed Vild Bilal ise daha önce yaptığı açıklamada, seçimlerin şeffaf ve tarafsız olduğunu, herhangi bir hak ihlalinin yapılmadığını ifade etmişti.
Moritanya Ulusal Seçim Komisyonu, Muhammed Vild el-Gazvani'nin oyların yüzde 52,01'ini alarak cumhurbaşkanı seçildiğini açıklamıştı. Onu, insan hakları aktivisti Beyram Vild ed-Dah Abid yüzde 18,57, Sidi Muhammed Vild Bubekir ise yüzde 17,87 oy oranıyla takip etmişti.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 05:17 Kaynak: AA
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