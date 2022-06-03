Moritanya'nın başkenti Nuakşot'taki TMV Okulları 5. mezunlarını verdi - Son Dakika
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Moritanya'nın başkenti Nuakşot'taki TMV Okulları 5. mezunlarını verdi

03.06.2022 18:44

Batı Afrika ülkesi Moritanya'daki Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Okulları'nın başkent Nuakşot'taki lisesinden mezun olan 76 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

Batı Afrika ülkesi Moritanya'daki Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Okulları'nın başkent Nuakşot'taki lisesinden mezun olan 76 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

Programa, Nuakşot Büyükelçisi Mehmet Cem Kahyaoğlu, Tevragh Zeina Belediye Başkanı Talib El-Mahcub, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah İnce, Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. İsmail Akyüz, büyükelçilik personeli, Türk kurumlarının temsilcileri ve veliler katıldı.

Büyükelçi Kahyaoğlu, törende yaptığı konuşmada "Maarif Okullarımız, Türkiye'nin Moritanya'daki mevcudiyetinin önemli bir bileşenidir. Biz, Türkiye olarak, güçlü ve müreffeh bir Moritanya'nın yaratılmasına eğitim yoluyla katkı sağlamaya önem atfediyoruz. Maarif Okullarımıza ve siz öğrencilerimize verdiğimiz önem, bu öncelikten beslenmektedir. Bu vesileyle başarıyla mezun olan ve ülkemizde eğitim görmeye hak kazanan bütün öğrencilerimizi en içten dileklerimle tekrar kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kulandı.

TMV Moritanya Ülke Temsilci Vekili Taha Şen "Moritanyalı kardeşlerimiz ile gün geçtikçe daha güzel ilişkiler kurulması memnuniyet verici. Mezunlarımıza hayatlarında başarılar diliyorum." dedi.

Moritanya Özel Okullar Müdürü Houraye Sidi, Maarif Okullarını kendi öz okulları olarak gördüklerini belirterek gençlere başarılar diledi.

Tören, dereceye giren öğrencilerin ödüllerini ve mezun öğrencilerin diplomalarını almalarıyla sona erdi.

2017-2018 eğitim öğretim döneminde Moritanya'da faaliyetlerine başlayan TMV'nin 9 okulunda ana okulundan liseye kadar 1350 öğrenci eğitim görüyor.

Moritanya'nın başkenti Nuakşot'taki TMV Okulları 5. mezunlarını verdi
Moritanya'nın başkenti Nuakşot'taki TMV Okulları 5. mezunlarını verdi
Moritanya'nın başkenti Nuakşot'taki TMV Okulları 5. mezunlarını verdi
Moritanya'nın başkenti Nuakşot'taki TMV Okulları 5. mezunlarını verdi

YORUMLAR
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TMV Sudan okullarında lise öğrencileri için mezuniyet töreni TMV Sudan okullarında lise öğrencileri için mezuniyet töreni Şehit polis Güngör'ün ismi mezun olduğu okulda yaşatılacak Şehit polis Güngör'ün ismi mezun olduğu okulda yaşatılacak
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Moritanya'nın başkenti Nuakşot'taki TMV Okulları 5. mezunlarını verdi - Son Dakika

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