Moritanya ve İspanya, iş birliğini genişletmeyi hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Moritanya ve İspanya, iş birliğini genişletmeyi hedefliyor

22.07.2022 00:04
Moritanya ve İspanya, iş birliğini genişletmeyi hedefliyor

Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Vild Şeyh el-Gazvani ve İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, iki ülke arasındaki iş birliğini daha ileriye taşımanın yollarını görüştü.

Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Vild Şeyh el-Gazvani ve İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, iki ülke arasındaki iş birliğini daha ileriye taşımanın yollarını görüştü.

Moritanya haber ajansına göre, günübirlik ziyaret kapsamında başkent Nuakşot'a gelen Albares, mevkidaşı Muhammed Salim Vild Merzuk ve Cumhurbaşkanı Gazvani ile bir araya geldi.

Ajans, Gazvani ve Albares arasındaki görüşmenin ilişkileri ve iş birliğini güçlendirmeyi ve daha geniş alanlara yaymayı amaçladığını aktardı.

Nuakşot ve Madrid arasındaki ilişkiler, yakın zamanda varılan dostluk ve iş birliği anlaşmasının ardından önemli gelişmelere sahne oluyor.

Anlaşma, iki ülke arasındaki siyasi istişareler için bir çerçeve oluşturmasının yanı sıra gıda güvenliği, eğitim, sağlık ve hukuki alanlarda iş birliğinin yolunu açıyor.

YORUMLAR
500
Avrupa'da orman yangınları etkisini sürdürüyor Avrupa'da orman yangınları etkisini sürdürüyor İki Avrupa ülkesinde 10 günde aşırı sıcaklar nedeniyle 1700'den fazla kişi öldü İki Avrupa ülkesinde 10 günde aşırı sıcaklar nedeniyle 1700'den fazla kişi öldü
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Moritanya, İspanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Moritanya ve İspanya, iş birliğini genişletmeyi hedefliyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:51 Ali Babacan'dan çok konuşulacak adaylık sözleri: 6'lı masa ortak bir isim belirlenmezse partimin cumhurbaşkanı adayı olacağım
23:32 Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yeni düzenleme: Ücretli yollardan kaçak geçiş cezalarında süreyi kaçıran 4 katı ödeme yapacak
23:15 Fenerbahçe, Joao Pedro'yu renklerine bağladı! İşte açıklanan bonservis bedeli
22:01 İspanya'da 14 bin hektar alanı etkisine alan yangında Hollandalı firmadan itiraf: Yangın, firmaya bağlı yerel bir işletme yüzünden çıktı
21:24 Ebru Gündeş'in sevgilisinin Bahar Candan'a 24 milyon TL gönderdiği ortaya çıktı
21:00 Ukrayna'da bekletilen 25 milyon ton tahıl krizi çözüme kavuşuyor! Taraflar yarın Dolmabahçe'de anlaşma imzalanacak
20:53 Yoğun trafikten sıkılan kadın aracın üstüne çıkıp twerk yaptı!
19:58 İsrail'de feci olay! Havuzun ortasında oluşan delik iki kişiyi yuttu
19:55 Erdoğan'ın başkanlığında yapılan MGK Toplantısı bitti! Önemli bildiride Yunanistan ayrıntısı
19:52 Ankara'da yapılan bağımlılıkla topyekûn mücadele çalıştayında TRT eleştirisi: Alkol reklamı yapılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 00:04:38. #1.11#
SON DAKİKA: Moritanya ve İspanya, iş birliğini genişletmeyi hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement