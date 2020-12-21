Morityus açıklarında karaya oturan yük gemisi mobil hat için kıyıya yaklaşmış - Son Dakika

Morityus açıklarında karaya oturan yük gemisi mobil hat için kıyıya yaklaşmış

21.12.2020 07:29
Morityus açıklarında karaya oturan yük gemisi mobil hat için kıyıya yaklaşmış, System.String[]

Hint okyanusu ülkesi Morityus açıklarında karaya oturarak büyük petrol sızıntısına yol açan yük gemisinin, mobil hat kapsamına girmek için kıyıya yanaştığı ve bu esnada derinliği saptayacak harita kullanmadığı ortaya çıktı.

Hint okyanusu ülkesi Morityus açıklarında karaya oturarak büyük petrol sızıntısına yol açan yük gemisinin, mobil hat kapsamına girmek için kıyıya yanaştığı ve bu esnada derinliği saptayacak harita kullanmadığı ortaya çıktı.

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, Morityus açıklarında Temmuz sonunda karaya oturarak petrol sızdıran kargo gemisinin Japon operatörü Mitsui OSK Lines firması, kazanın olası sebeplerini açıkladı.

Açıklamada yük gemisinin, mobil hatların haberleşme kapsamına girebilmek için kıyı sahili ile mesafesini, daraltarak önce 5, sonra 2 deniz milinin altına indirdiği kaydedildi.

Ülke sahiline 0,9 deniz mili mesafesine kadar yaklaşan yük gemisinin, su derinliğinin 10 metre ölçüldüğü noktada karaya oturduğu belirtildi.

Gemi mürettebatının, kıyı mesafesi ve okyanus derinliğini saptayamayan yetersiz ölçekli bir deniz haritası kullandıkları, hem göz hem de radar yoluyla gerekli seyir gözetimlerini yapamadıkları vurgulandı.

Firma, mürettebatın, karadan destek alarak elektronik harita kullanması konusunda eğitilmesi gibi önleyici tedbirlerin uygulanması için 500 milyon yen (yaklaşık 5 milyon dolar) yatırım yapacağını duyurdu.

Bin ton petrol denize sızdı

Çin'den yola çıkıp Singapur üzerinden Brezilya'ya giden ve 25 Temmuz'da resife çarpan Panama bandıralı Wakashio isimli geminin petrol tankının çatlamasıyla bin ton petrol denize sızmıştı.

Tatil beldesi Pointe d'Esny açıklarındaki sızıntının, dünyaca ünlü mercan resiflerine ev sahipliği yapan Morityus'un turizm sektörünü olumsuz etkilediği belirtiliyor.

Hint Okyanusu, Temmuz, Harita, Petrol, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Morityus açıklarında karaya oturan yük gemisi mobil hat için kıyıya yaklaşmış - Son Dakika


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