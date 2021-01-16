Morityus açıklarında karaya oturan yük gemisinden sızan petrolün çoğunluğu temizlendi - Son Dakika

Morityus açıklarında karaya oturan yük gemisinden sızan petrolün çoğunluğu temizlendi

16.01.2021 09:23
Morityus açıklarında karaya oturan yük gemisinden sızan petrolün çoğunluğu temizlendi, System.String[]

Hint okyanusu ülkesi Morityus açıklarında karaya oturan yük gemisinden sızan petrolün büyük bölümünün yaklaşık 6 ay sonra temizlendiği bildirildi.

Hint okyanusu ülkesi Morityus açıklarında karaya oturan yük gemisinden sızan petrolün büyük bölümünün yaklaşık 6 ay sonra temizlendiği bildirildi.

Kyodo ajansının yük gemisinin sahibi Japon Nagashiki firması yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Temmuz 2020 sonlarında ada ülke açıklarında karaya oturan kargo gemisinden sızan petrolün çoğu temizlendi.

Nagashiki firmasından bir yetkili, "Gözle görünebilen tüm petrol temel olarak temizlendi." ifadesini kullandı.

Petrol arındırma sürecinde geminin ön kısmı batırıldı, arka kısmının şubat ayında batırılması planlanıyor. Firma, petrol arındırma faaliyetlerinin resmi olarak sona erebilmesi için Morityus otoritelerinin onayını bekliyor.

Bin ton petrol denize sızdı

Çin'den yola çıkıp Singapur üzerinden Brezilya'ya giden ve 25 Temmuz'da resife çarpan Panama bandıralı Wakashio isimli geminin petrol tankının çatlamasıyla bin ton petrol denize sızmıştı.

Yük gemisinin seyrinde ihmali bulunduğu şüphesiyle Hindistan uyruklu kaptanı ve Sri Lanka uyruklu ikinci kaptanı yerel polislerce tutuklanmıştı.

Aralık 2020'de geminin operatörü Mitsui OSK Lines'tan yapılan açıklamada, yük gemisinin, mobil hatların haberleşme kapsamına girebilmek için kıyı sahili ile mesafesini daraltarak önce 5, sonra 2 deniz milinin altına indiği bildirilmişti.

Açıklamada, geminin ülke sahiline 0,9 deniz mili mesafesine kadar yaklaştığı ve su derinliğinin 10 metre ölçüldüğü noktada karaya oturduğu kaydedilmişti.

Mürettebatın, kıyı mesafesi ve okyanus derinliğini saptayamayan yetersiz ölçekli bir deniz haritası kullandıkları, gerekli seyir gözetimlerini yapamadıkları vurgulanmıştı.

Yardım ekipleri, hibe ve kredi

Japonya ağustos ve eylülde ekolojik etkinin değerlendirilmesi için afet yardım ekibi, ekimde ise yerel halka sosyoekonomik sonuçlarının soruşturulması için araştırma ekibini Morityus'a göndermişti.

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, Aralık 2020'de yaptığı ziyarette Morityus'a 600 milyon yen (5,77 milyon dolar) hibe verileceğini açıklamıştı.

Motegi, sızan petrolün ülke ekonomisine etkisine karşı da 30 milyar yen (289 milyon dolar) kredi sağlanabileceğini söylemişti.

Tatil beldesi Pointe d'Esny açıklarındaki sızıntının, dünyaca ünlü mercan resiflerine ev sahipliği yapan Morityus'un turizm sektörünü olumsuz etkilediği belirtiliyor.

Hint Okyanusu, Petrol, Aralık, Japon, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Morityus açıklarında karaya oturan yük gemisinden sızan petrolün çoğunluğu temizlendi - Son Dakika Ekonomi


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