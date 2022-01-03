Morityus açıklarında petrol sızıntısına yol açan geminin kaptanına hapis cezası - Son Dakika

Hint okyanusu ülkesi Morityus açıklarında önceki yıl karaya oturarak büyük petrol sızıntısına yol açan yük gemisinin kaptanı 20 ay hapse çarptırıldı.
Kamu yayıncısı NHK'ye göre ada ülkesi Morityus'ta bir mahkeme, Japon firma Mitsui OSK Lines'a ait yük gemisinin kaptanını seyrüsefer güvenliğini tehlikeye atmaktan suçlu buldu.
Mahkeme, Hindistan vatandaşı gemi kaptanının 20 ay hapse çarptırıldığını duyurdu.
Ada ülkesi Morityus ulusal basını, suçlamaları kabul eden sanıkların, ülke ekonomisine verilen zarardan dolayı kamuoyundan özür dilediklerini aktarmıştı.
Çin'den yola çıkıp Singapur üzerinden Brezilya'ya giden ve 25 Temmuz 2020'de resife çarpan Panama bandıralı "Wakashio" isimli geminin petrol tankının çatlamasıyla 1000 ton petrol denize sızmıştı.
Tatil beldesi Pointe d'Esny açıklarındaki sızıntının, dünyaca ünlü mercan resiflerine ev sahipliği yapan Morityus'un turizm sektörünü olumsuz etkilediği belirtilmişti.
Morityus hükümeti, aylar süren petrol arındırma faaliyetlerinin tamamlandığını ancak sızıntının ekosisteme yönelik zararına yönelik kapsamlı soruşturmanın sürdüğünü açıklamıştı.
Kaynak: AA
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