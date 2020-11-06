Morityus açıklarındaki petrol sızıntısı ocak ayına kadar temizlenecek - Son Dakika

Morityus açıklarındaki petrol sızıntısı ocak ayına kadar temizlenecek

06.11.2020 04:33
Morityus açıklarındaki petrol sızıntısı ocak ayına kadar temizlenecek, System.String[]

Hint okyanusundaki ada ülkesi Morityus açıklarında karaya oturan Japon şirketine ait yük gemisinden sızan petrolün ocak ayına kadar tasfiye edileceği bildirildi.

Hint okyanusundaki ada ülkesi Morityus açıklarında karaya oturan Japon şirketine ait yük gemisinden sızan petrolün ocak ayına kadar tasfiye edileceği bildirildi.

İşletilmesi için kiraya veren mal sahibi Japon firma Nagashiki Shipping'den yapılan açıklamada, Panama bandıralı Wakaşio yük gemisinden sızan petrolün ocak ayına kadar temizleneceği kaydedildi.

Yerel halkın yardımlarının anımsatıldığı açıklamada, "Kıyıdan 30 kilometre kıyı hattı boyunca sızıntının temizlenmesi için çalışıyoruz. Ocak 2021'de hemen hemen tamamlamış olacağız." ifadelerine yer verildi.

Sızan petrolün verdiği hasardan yasal olarak sorumlu olmamasına rağmen operatör firma Mitsui OSK Lines ise Morityus'a 9,6 milyon dolarlık yardım taahhüdünde bulunmuştu.

Firma, sızıntının Morityus sahillerinde zarar verdiği dünyaca ünlü mercan kayalıklarının, mangrovların ve bölgede, deniz kuşlarının kurtarılması kapsamında nisan ayına kadar bir fon oluşturacak.

Japonya hükümeti de petrolün temizlenmesi ve çevresel zararın değerlendirilmesine yönelik afet yardım ekiplerini Morityus'a göndermişti.

Bandıralı, Panama, Japon, Ocak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Morityus açıklarındaki petrol sızıntısı ocak ayına kadar temizlenecek - Son Dakika


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