Morityus Başbakanı: "İngilizler, Chagos Takımadaları konusunda ikiyüzlü davranıyor" - Son Dakika

Morityus Başbakanı Pravind Jugnauth, İngiltere'nin kendilerine ait Chagos Takımadaları'nı hala iade etmediğini söyleyerek, İngiliz yönetimini "ikiyüzlülükle" suçladı.

Başbakan Jugnauth, İngiltere'nin işgal atında tuttuğu Hint Okyanusu'nda bulunan Chagos Takımadaları'na ilişkin basına açıklamalarda bulundu.

İngiltere'nin kendilerinden çaldığı toprakları geri almak için mücadele ettiklerini belirten Jugnauth, topraklar karşılığında hiçbir tazminatın da kabul edilmeyeceğinin altını çizdi.

Jugnauth, "Takımadaların Morityus'a verilmesi yönündeki tavsiye kararına rağmen İngiltere, iş birlikçisi ABD ile karara hala saygı duymuyor. İngiltere ve ABD devamlı diğer ülkelere insan hakkı dersi veriyor ama ikiyüzlüler." ifadelerini kullandı.

BM ve Uluslararası Adalet Divanı iade edilmesini istiyor

Uluslararası Adalet Divanı, 25 Şubat 2019'da İngiltere'ye, Hint Okyanusu'nda bulunan Chagos Takımadaları'nı Morityus'a iade etmesini tavsiye etmişti.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda da 22 Mayıs 2019'da, İngiltere'den, takımadaların kontrolünü 6 ay içinde bırakarak burayı Morityus'a devretmesi talep edilmişti.

Bu kararların ardından Morityus Meclisi de Temmuz 2019'da, Chagos Takımadaları'nın kendi yönetimine geçmesi kararı almıştı.

BM'nin İngiltere'ye tanıdığı 6 aylık süre, 22 Kasım 2019'da dolsa da takımadaların iadesine ilişkin İngiliz tarafından herhangi bir adım atılmadı.

Ada ülkesi Morityus Cumhuriyeti

Hint Okyanusu'ndaki ada ülkelerinden Morityus Cumhuriyeti, 1598'de Hollanda, 1715'te Fransa sömürgesi oldu. Morityus, 1814'teki Paris Anlaşması ile İngiltere hakimiyetine girdi.

Yaklaşık 150 yıl bu adaları sömüren İngiltere, BM baskısıyla 1968'de Morityus'a bağımsızlığını vermeden 3 yıl önce, Chagos Takımadaları'nı ülkeden ayırarak elinde tuttu.

Chagos'un yanı sıra Aldabra, Farquhar ve Desroche adalarını da Şeyseller'den ayıran İngiltere, söz konusu adaları 1965'te İngiliz Hint Okyanusu Bölgesi'nin (İHOB) parçası ilan etti.

Şeyseller'den ayırdığı adaları daha sonra geri vermek zorunda kalsa da İngiltere, toplam 2 bin 300 adacığın bulunduğu İHOB ile Hint alt kıtasının güneyinde varlığını sürdürdü.

İngiltere İHOB içerisindeki Chagos Takımadaları'nın en büyüğü olan mercan ada Diego Garcia'yı, 1966'da müttefiki ABD'ye 50 yıllığına kiraladı.