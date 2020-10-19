Morityus Başbakanı: "İngilizler, Chagos Takımadaları konusunda ikiyüzlü davranıyor" - Son Dakika

Morityus Başbakanı: "İngilizler, Chagos Takımadaları konusunda ikiyüzlü davranıyor"

19.10.2020 14:33
Morityus Başbakanı:

Morityus Başbakanı Pravind Jugnauth, İngiltere'nin kendilerine ait Chagos Takımadaları'nı hala iade etmediğini söyleyerek, İngiliz yönetimini "ikiyüzlülükle" suçladı.

Morityus Başbakanı Pravind Jugnauth, İngiltere'nin kendilerine ait Chagos Takımadaları'nı hala iade etmediğini söyleyerek, İngiliz yönetimini "ikiyüzlülükle" suçladı.

Başbakan Jugnauth, İngiltere'nin işgal atında tuttuğu Hint Okyanusu'nda bulunan Chagos Takımadaları'na ilişkin basına açıklamalarda bulundu.

İngiltere'nin kendilerinden çaldığı toprakları geri almak için mücadele ettiklerini belirten Jugnauth, topraklar karşılığında hiçbir tazminatın da kabul edilmeyeceğinin altını çizdi.

Jugnauth, "Takımadaların Morityus'a verilmesi yönündeki tavsiye kararına rağmen İngiltere, iş birlikçisi ABD ile karara hala saygı duymuyor. İngiltere ve ABD devamlı diğer ülkelere insan hakkı dersi veriyor ama ikiyüzlüler." ifadelerini kullandı.

BM ve Uluslararası Adalet Divanı iade edilmesini istiyor

Uluslararası Adalet Divanı, 25 Şubat 2019'da İngiltere'ye, Hint Okyanusu'nda bulunan Chagos Takımadaları'nı Morityus'a iade etmesini tavsiye etmişti.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda da 22 Mayıs 2019'da, İngiltere'den, takımadaların kontrolünü 6 ay içinde bırakarak burayı Morityus'a devretmesi talep edilmişti.

Bu kararların ardından Morityus Meclisi de Temmuz 2019'da, Chagos Takımadaları'nın kendi yönetimine geçmesi kararı almıştı.

BM'nin İngiltere'ye tanıdığı 6 aylık süre, 22 Kasım 2019'da dolsa da takımadaların iadesine ilişkin İngiliz tarafından herhangi bir adım atılmadı.

Ada ülkesi Morityus Cumhuriyeti

Hint Okyanusu'ndaki ada ülkelerinden Morityus Cumhuriyeti, 1598'de Hollanda, 1715'te Fransa sömürgesi oldu. Morityus, 1814'teki Paris Anlaşması ile İngiltere hakimiyetine girdi.

Yaklaşık 150 yıl bu adaları sömüren İngiltere, BM baskısıyla 1968'de Morityus'a bağımsızlığını vermeden 3 yıl önce, Chagos Takımadaları'nı ülkeden ayırarak elinde tuttu.

Chagos'un yanı sıra Aldabra, Farquhar ve Desroche adalarını da Şeyseller'den ayıran İngiltere, söz konusu adaları 1965'te İngiliz Hint Okyanusu Bölgesi'nin (İHOB) parçası ilan etti.

Şeyseller'den ayırdığı adaları daha sonra geri vermek zorunda kalsa da İngiltere, toplam 2 bin 300 adacığın bulunduğu İHOB ile Hint alt kıtasının güneyinde varlığını sürdürdü.

İngiltere İHOB içerisindeki Chagos Takımadaları'nın en büyüğü olan mercan ada Diego Garcia'yı, 1966'da müttefiki ABD'ye 50 yıllığına kiraladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Hint Okyanusu, İngiltere, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Morityus Başbakanı: 'İngilizler, Chagos Takımadaları konusunda ikiyüzlü davranıyor' - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: HSK, FETÖ ile bağlantısı olan 11 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti Son Dakika! Ermenistan Terter'de fabrika vurdu, muhabir patlamaya canlı yayında yakalandı Küçük kızını çekiçle defalarca başına vurarak öldüren anne, çark edince canına kıymak istedi Borsa 27 Temmuz'dan bu yana ilk defa 1.200 seviyesinin üzerine çıktı Toplam 78 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı! İşte Dağlık Karabağ'daki son durumu en iyi anlatan harita Annesini çekiçle öldüren çocuk, 3 gün sonra cesedin bulunduğu evde parti vermiş Gökhan Töre ve eşinin maske takmaması dikkatlerden kaçmadı Sevgilisinin ilişkiye girme isteğini reddeden adam tekme tokat dayak yedi
Sevgilisiyle samimi pozlarını paylaşan fenomen Duygu Özaslan, eleştirileri tiye aldı Sevgilisiyle samimi pozlarını paylaşan fenomen Duygu Özaslan, eleştirileri tiye aldı         
15:29
Koronavirüs sonrası nüfusu iki kat artan Muğla'da arazi fiyatları dörde katlandı Koronavirüs sonrası nüfusu iki kat artan Muğla'da arazi fiyatları dörde katlandı         
15:07
Son Dakika! Eylem hazırlığında olan, biri devlet hastanesinde görevli 4 PKK'lı terörist yakalandı Son Dakika! Eylem hazırlığında olan, biri devlet hastanesinde görevli 4 PKK'lı terörist yakalandı         
14:42
3,5 yıl sonra cezaevinden tahliye olan Selim Erdoğan, yaşadığı zor günleri anlattı: Allah bana ders verdi 3,5 yıl sonra cezaevinden tahliye olan Selim Erdoğan, yaşadığı zor günleri anlattı: Allah bana ders verdi         
14:19
Polise kapıyı açıp bıçaklamaya devam etmiş! Baba katili evlat en klasik bahaneyle kendisini savundu Polise kapıyı açıp bıçaklamaya devam etmiş! Baba katili evlat en klasik bahaneyle kendisini savundu         
13:55
Avcılar'da balta ve sopalarla darbedilen aile, dehşet veren o anları anlattı Avcılar'da balta ve sopalarla darbedilen aile, dehşet veren o anları anlattı         
13:36
Diyarbakırlı esnaf 17 yıldır tabelasız olarak hizmet veriyor Diyarbakırlı esnaf 17 yıldır tabelasız olarak hizmet veriyor         
12:58
Kendisini taciz eden İstiklal sapığından şikayetçi olan kadın: Takip etti, bacağımı elledi Kendisini taciz eden İstiklal sapığından şikayetçi olan kadın: Takip etti, bacağımı elledi         
12:22
Verdiği ifade nedeniyle kocası müebbet alan kadın: Yalan söyledim vicdan azabı çekiyorum Verdiği ifade nedeniyle kocası müebbet alan kadın: Yalan söyledim vicdan azabı çekiyorum         
11:27
Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi         
11:17
Cephede savaşacak askeri kalmayan Ermenistan: Ordumuz, 2. Dünya Savaşı gazileri ile koordinasyon içinde Cephede savaşacak askeri kalmayan Ermenistan: Ordumuz, 2. Dünya Savaşı gazileri ile koordinasyon içinde         
11:13
Eğlence mekanında 2 bin 500 TL gelen hesap, kavga sebebi oldu Eğlence mekanında 2 bin 500 TL gelen hesap, kavga sebebi oldu         
11:07
Kendisine seslenen valiyi tanımamıştı! Gündemdeki dönerci ilk kez konuştu Kendisine seslenen valiyi tanımamıştı! Gündemdeki dönerci ilk kez konuştu         
10:49
Uzaktan eğitim dersinde öğretmenine Uzaktan eğitim dersinde öğretmenine "Mal" diyen öğrenci aldığı yanıtla sosyal medyada gündem oldu         
10:24
Ölümü göze alan köylüler çam fıstığı hasadına başladı! Günlük kazançları 3.250 lirayı buluyor Ölümü göze alan köylüler çam fıstığı hasadına başladı! Günlük kazançları 3.250 lirayı buluyor         
10:05
Çalışır haldeki otomobilde elinde tabancayla uyudu, polis camı kırarak müdahale etti Çalışır haldeki otomobilde elinde tabancayla uyudu, polis camı kırarak müdahale etti         
09:50
Kadim Yaşar, ten rengi nedeniyle setlerin aranan oyuncusu oldu Kadim Yaşar, ten rengi nedeniyle setlerin aranan oyuncusu oldu         
00:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2020 15:51:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Morityus Başbakanı: "İngilizler, Chagos Takımadaları konusunda ikiyüzlü davranıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei