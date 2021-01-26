Morityus'ta Kovid-19'a karşı kitlesel aşılama başladı - Son Dakika

Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi Morityus'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı toplu aşılama sürecine başlandı.
Yerel basında çıkan haberlerde, aşılamaya ilk etapta sağlık sektörü çalışanlarından başlandığı, daha sonra ülke geneline yayılacağı belirtildi.
Morityus, 22 Ocak'ta Hindistan'dan 100 bin doz aşı almıştı.
Dünya Sağlık Örgütü, 240 bin doz Pfizer-BioNtech aşısının da 15 Şubat'ta ülkeye ulaşacağını duyurmuştu.
Yaklaşık 1,2 milyon nüfusa sahip Morityus'ta, salgının başından bu yana 585 kişi virüse yakalandı, bunlardan 525'i sağlığına kavuştu. Ülkede Kovid-19 nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti.
Ekonomisi büyük ölçüde turizme bağlı Morityus'ta, geçen sene bu alandan elde edilen gelir salgın nedeniyle yüzde 69 düşmüştü.
Kaynak: AA
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