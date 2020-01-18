Mormiksli ürünlere yoğun ilgi - Son Dakika
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Mormiksli ürünlere yoğun ilgi

6 saat önce

Mormiksli ürünlere yoğun ilgiİSTANBUL Üniversitesi Sankara Beyin ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi'nin on yıllık araştırmaları sonucu Prof. Dr. İhsan Kara ve ekibince geliştirilen mor ekmek ve ürünler, ilgi görüyor.

Mormiksli ürünlere yoğun ilgi

İSTANBUL Üniversitesi Sankara Beyin ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi'nin on yıllık araştırmaları sonucu Prof. Dr. İhsan Kara ve ekibince geliştirilen mor ekmek ve ürünler, ilgi görüyor. Sağlığa zararlı hiçbir kimyasal ve renklendirici içermeyen ürünlerin fırından çıktığı saatte uzun kuyruklar oluşuyor.

Türkiye'de mormiks özü üzerine uzun süredir çalışma yapan Prof. Dr. İhsan Kara ve ekibinin 12 yıllık emeğinin karşılığı olan mor ekmek, İzmir'de de üretiliyor. Japonya'da zorunlu olarak tüketilen mor ekmeği İzmir'de üreten iş insanı Murat Ünsal, şunları söyledi:

"Mormiks özü İstanbul Üniversitesi'nden hazırlanarak bize ulaştırıldı. Biz de tatlı, pasta ve simitlere uyguladık. Kaşar peyniri, yoğurt ve mantıda da kullanılabilen mormiksli ürünler özellikle diyabet ve onunla ilgili tüm fonksiyonel rahatsızlıkları kesinlikle giderebilecek konumda. Ürünlerimiz tamamen mormiksten yapılmakta. Mormiks fonksiyonel bir gıdadır. Fonksiyonel gıda demek, vücutta onarım işlemlerini başlatmaya çalışan gıdadır. Şeker hastalarının sayısı ülkemizde çok arttı. Avrupa'nın 3 katı, dünyanın 2 katı düzeyinde. Özellikle bu hastalarımıza ulaşabilmek adına ekmeğimizi ve diğer ürünlerimizi tercih eden halkımız sağlığına bir an önce kavuşmuş olacak. Bu mor renk, devrim niteliğinde bir gelişimdir. Kullananlar memnuniyetlerini ifade ediyorlar. Biz 10 günlük bir süreç içinde bu noktaya geldik. Mormiks, una katılan bir sıvı ya da likit değil diğer bir un çeşidi. Ayran da sadece normal oranlarda büyük bir bardağa bir çay kaşığı yeterli. Özellikle kefirde çok faydalı."

MORMİKSİN FAYDALARI

Mormiksin faydalarını da anlatan Ünsal, "Şeker hastalarımızın şekerini baskılamakta ve şeker hastalıklarının yan etkileriyle de mücadele etmekte. Mormiks kalp damar hastalıkları, yüksek tansiyon, kalp, beyin damarları tıkanmalarında, böbrek yetmezliklerinde, kol- bacak ağrıları ve uyuşmalarında, diz ve kalça eklem ağrıları, unutkanlık ve Alzheimer hastalıklarında çok başarılı sonuçlar elde edildiği hocalarımız tarafından kanıtlanmıştır" dedi.

Mormiksli ürünlere yoğun ilgi

İstanbul Üniversitesi, Japonya, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 10:27 Kaynak: DHA
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