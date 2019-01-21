Moro Müslümanları Bugün Özerkliği Oyluyor
1 saat önce
Filipinler'in güneyi Mindanao bölgesindeki Moro Müslümanları, 73 yıllık bağımsızlık mücadelesinin ardından bugün özerklik için sandığa gitti.
Filipinler
'in güneyi Mindanao
bölgesindeki Moro Müslümanları, 73 yıllık bağımsızlık mücadelesinin ardından bugün özerklik için sandığa gitti.
Filipinler'in güneyindeki Mindanao bölgesindeki Moro Müslümanları, yıllar süren etnik temizliğe direnerek, bugün özerklik için sandığa gitti. Morolar, 2018'de Filipinler hükümetiyle imzalanan özerklik anlaşmasını oylamak için Cotabato şehrinde referandum düzenledi.
Yaklaşık 3 milyon seçmenin oy vermesi beklenen referandum için Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte
, Morolara "evet" oyu vermeleri yönünde teşvikte bulunmuştu. Askeri araçlar referandum öncesi Cotabato merkezinde devriye gezdi. - MANILA
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 01:17 Kaynak: İHA
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