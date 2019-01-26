Son Dakika Haberleri: Moro Müslümanları Referandumla Özerklik Hakkı Kazandı

Moro Müslümanları Referandumla Özerklik Hakkı Kazandı

1 saat önce

Filipinler'in Moro Yarımadası'nda çoğunluğu Müslümanların oluşturduğu halk, bu hafta yapılan referanduma yüzde 85 oranında 'evet' oyu vererek daha geniş özerklik hakkı kazandı.

Moro Müslümanları Referandumla Özerklik Hakkı Kazandı, System.String[]
Filipinler'in Moro Yarımadası'nda çoğunluğu Müslümanların oluşturduğu halk, bu hafta yapılan referanduma yüzde 85 oranında 'evet' oyu vererek daha geniş özerklik hakkı kazandı.

Moro Müslümanları, kendilerine daha geniş özerklik hakkı verilmesi için, Bansamoro Organik Yasasıyla (BOL) yapılan referanduma yüzde 85 çoğunlukla 'evet' oyu vererek daha geniş bir özerklik hakkına kavuştu.

Kabul edilen kanun ile Mindanao bölgesi 3 yıllık geçici yönetimin ardından seçimlere giderek seçilecek milletvekilleri ile yeni bir özerk hükümet kuracak.

Pazartesi günü yapılan referandumun, Filipin hükümetleri ile ayrılıkçı Müslümanlar arasında onlarca yıl süren çatışmalar sırasında Mindanao'yu Asya'nın en geri kalmış bölgesi olmaktan çıkarak gelişmeye başlamasının beklendiği kaydedildi.

5 milyon kişinin yaşadığı Bansamoro'da oluşturulacak özerk mahalli hükümet bölgede yatırımlara kendisi karar verecek.

6 Şubat'ta başka bölgelerde de bu yönetime katılıp katılmayacaklarının sorulacağı bir referandum daha yapılacağı belirtildi.

Merkezi hükümet, savunma, güvenlik, dış politika ve para politikasını denetleyecek. Yakında Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MILF) tarafından gösterilen bir aday tarafından bir geçiş hükümeti kurulacak.

Filipinler Devlet Başkan Yardımcısı Leni Robredo, merkezi hükümetin Bangsamoro'ya "ilerici bir ekonomi ve sorumlu bir yerel yönetim" oluşturması için yardımcı olmanın hayati önem taşıdığını söyledi.

Robredo, "Bu sürecin ilerlemesini koruyalım ve destekleyelim, çünkü bu henüz barış mücadelesinin sonu değil" dedi. - MANILA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 11:15 Kaynak: İHA

Mindanao, Hükümet, Filipinler, Politika
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