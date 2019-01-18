Son Dakika Haberleri: Moro Müslümanları: Yarım Asırlık Özgürlük Mücadelesi

Moro Müslümanları: Yarım Asırlık Özgürlük Mücadelesi

27 dakika önce

Uzak Doğu Asya ülkesi Filipinlerin güneyindeki Mindanao Adası'nda yaşayan Bangsamoro Müslümanlarını kapsamlı özerkliğe kavuşturacak referandum 21 Ocak'ta yapılacak.

Uzak Doğu Asya ülkesi Filipinlerin güneyindeki Mindanao Adası'nda yaşayan Bangsamoro Müslümanlarını kapsamlı özerkliğe kavuşturacak referandum 21 Ocak'ta yapılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:15 Kaynak: Youtube

Mindanao, Asya, Uzak Doğu, Genel
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