Moro Müslümanları: Yarım Asırlık Özgürlük Mücadelesi
27 dakika önce
Uzak Doğu Asya ülkesi Filipinlerin güneyindeki Mindanao Adası'nda yaşayan Bangsamoro Müslümanlarını kapsamlı özerkliğe kavuşturacak referandum 21 Ocak'ta yapılacak.
Uzak Doğu Asya
ülkesi Filipinlerin güneyindeki Mindanao
Adası'nda yaşayan Bangsamoro Müslümanlarını kapsamlı özerkliğe kavuşturacak referandum 21 Ocak'ta yapılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:15 Kaynak: Youtube
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