Son Dakika Haberleri: Moro Müslümanlarının Kurban Bayramı heyecanı
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Moro Müslümanlarının Kurban Bayramı heyecanı

1 saat önce

Filipinler'deki Bangsamoro Özerk Bölgesi'nde yaşayan Moro Müslümanları, Türkiye'den gönderilen kurban hisseleriyle bayram coşkusu yaşıyor.

Filipinler'deki Bangsamoro Özerk Bölgesi'nde yaşayan Moro Müslümanları, Türkiye'den gönderilen kurban hisseleriyle bayram coşkusu yaşıyor.
Moro Müslümanlarının yoğun yaşadığı Filipinlerin Mindanao Adası'ndaki Cotabato (bölgesel başkent) kentinde, Kurban Bayramı'nın ilk gününde cami, mescit ve ibadete uygun alanlarda bayram namazı kılındı. Namaz öncesi ve sonrasında dua eden cemaat, daha sonra bayramlaştı.
Yarım asrı aşkın süredir verilen özgürlük mücadelesinin ardından kazanılan özerklik sonrası ilk Kurban Bayramı'nı yaşayan Moro Müslümanları, Türkiye'den gelen sivil toplum kuruluşları ve heyetlerle de bayramlaşmanın mutluluğunu yaşadı.
Bölgede, Türkiye'den hisseler şeklinde vekalet verilerek bağışlanan kurbanlıkların kesimi İHH, Sadakataşı, Diyanet Vakfı ve Türk Kızılay gibi sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler öncülüğünde gerçekleştirildi. İslami usullere uygun şekilde kesilen kurbanlıkların etleri, pay edildikten sonra poşetlere konularak bölgedeki ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.
Türk heyetler, ihtiyaç sahiplerine kurban etlerinin yanı sıra giysi yardımında bulundu. Çocuklarla da bayramlaşan Türk heyetler, çoğunluğu yetimlerden oluşan çocuklara oyuncak, balon, şeker, çikolata, bisküvi ve dondurma dağıtırken, çocukların bölgesel oyunlarına ve spor müsabakalarına eşlik etti. Çocuklarla keyifli bir bayram yaşayan heyetler, kendilerine sevgi gösterisinde bulunan çocuklarla fotoğraf çektirdi.
Türkiye'de kurbanlarını bağışlayan vatandaşlara teşekkürlerini sunan Moro Müslümanları, dağıtılan kurban etleriyle bayram sofrası kurabilecek olmanın sevincini yakınlarıyla yaşadı.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 04:37 Kaynak: AA
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