Son Dakika Haberleri: Morolu Müslümanlar kamplarda zorlu yaşam mücadelesi veriyor
Son Dakika Kültür Sanat Haber

Morolu Müslümanlar kamplarda zorlu yaşam mücadelesi veriyor

1 saat önce

DEAŞ bağlantılı Maute örgütü militanları ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar nedeniyle Marawi'deki evlerini terk etmek zorunda kalan Morolu Müslümanlar, kamplarda zor şartlarda yaşamını sürdürüyor.

DEAŞ bağlantılı Maute örgütü militanları ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar nedeniyle Marawi'deki evlerini terk etmek zorunda kalan Morolu Müslümanlar, kamplarda zor şartlarda yaşamını sürdürüyor.

Güney Asya ülkesi Filipinler'de Müslüman nüfusun yoğun yaşadığı bölgede yarım asırdan uzun süren bağımsızlık mücadelesi neticesinde bu yıl elde edilen kapsamlı özerklik sonrası Bangsamoro Özerk Bölgesi'nde huzur hakim.

Ancak güvenlik güçleri ile DAEŞ bağlantılı militanlar arasında Marawi kentinde 2 yıl önce çıkan çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalarak çadır kamplara yerleştirilen Morolu Müslümanlar, zor şartlar altında yaşama tutunmaya çalışıyor.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 2019 yılı kurban organizasyonları kapsamında Bangsamoro'nun Marawi kentinde yer alan kamplara kurban yardımlarını ulaştırdı.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Bangsamoro koordinatörü Ömer Faruk Günenç, evlerini terk eden Müslümanların büyük bölümünün 30 metrekarelik çadırların yer aldığı kamplara yerleştirildiğini söyledi.

Ailelerin zor şartlarda yaşamını sürdürdüğünü dile getiren Günenç, Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinin hazırladığı rapora göre DEAŞ'ın saldırıları nedeniyle yaklaşık 400 bin kişinin evsiz kaldığını kaydetti.

Bunlardan bazılarının Mindanao, Cebu, Batı Visayas, Bohol, Negros, Siquijor, Camiguin adalarına göç ettiğini, gidemeyenlerin iseLanao del Sur ve Lanao del Norte bölgelerindeki 75 kampa yerleştirildiğini anlatan Günenç, 200 bin kişinin, yerleştiği kampların yetersizliği nedeniyle büyük mağduriyet yaşadığını aktardı.

Sagonsongan kamplarında su ve kanalizasyon altyapısının olmadığına da işaret eden Günenç, "İnsanlar, tankerle su getirilmediği günlerde biriktirdikleri yağmur suyunu kullanıyorlar." dedi.

Marawi, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 02:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sosyal medyaya damga vurdu! Antalya'dan insanlık dersi veren görüntüler
Burası Beyoğlu değil Suriye sokakları! Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor Kamil Koç, Alman Flixmobiliy'e satılıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 15:55:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Morolu Müslümanlar kamplarda zorlu yaşam mücadelesi veriyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]