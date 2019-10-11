- Morolu Yetimler Minik Ellerini Türkiye'ye Dua İçin Açtı
58 dakika önce
- Morolu yetimler minik ellerini Türkiye'ye dua için açtıMINDANAO - Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na, Morolu yetimler minik elleriyle Türkiye'ye için dua ederek destek verdi.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:22 Kaynak: İHA
- Morolu yetimler minik ellerini Türkiye'ye dua için açtı
MINDANAO - Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na, Morolu yetimler minik elleriyle Türkiye'ye için dua ederek destek verdi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Morolu çocuklar Türkiye için dua etti. Barış Pınarı Harekatı tüm hızıyla sürerken, dünyanın dört bir yanından binlerce kişi Türkiye için dua ediyor. Bu kez Morolu yetimlerin minik elleri Türkiye'ye için semaya açıldı.
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