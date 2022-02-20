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Morrison, Çin gemisinin Avustralya uçağına lazer tutmasına tepki gösterdi Açıklaması - Son Dakika

Morrison, Çin gemisinin Avustralya uçağına lazer tutmasına tepki gösterdi Açıklaması

20.02.2022 06:39
Morrison, Çin gemisinin Avustralya uçağına lazer tutmasına tepki gösterdi Açıklaması

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Arafura Denizi'nde deniz devriye uçağına lazer tutan Çin donamasına ait savaş gemisini "pervasız ve sorumsuz" hareket etmekle suçladı.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Arafura Denizi'nde deniz devriye uçağına lazer tutan Çin donamasına ait savaş gemisini "pervasız ve sorumsuz" hareket etmekle suçladı.

Melbourne'da düzenlediği basın toplantısında gündeme yönelik açıklamalarda bulunan Başbakan Morrison, Çin donanmasından bir geminin 17 Şubat'ta Avustralya Hava Kuvvetlerine ait Boeing P-8A Poseidon tipi savaş uçağına "askeri düzeyde" lazer tutmasının endişe verici olduğunu söyledi.

Çin gemisini "pervasız ve sorumsuz" hareket etmekle suçlayan Morrison, lazer tutmanın uçağı devre dışı bırakarak uçaktaki tüm mürettebatın hayatını riske atan bir "gözdağı verme eylemi" olduğunu söyledi.

Konunun "diplomatik ve savunma kanalları" aracılığıyla doğrudan Çin ile gündeme getirileceğini belirten Morrison, "Bunu, yersiz bir yıldırma eyleminden başka bir şekilde göremiyorum ve Avustralya bu tür sindirme eylemlerini asla kabul etmeyecektir. Bu pervasız ve sorumsuz bir hareketti ve olmamalıydı. Bu sorunları doğrudan diplomatik ve savunma kanalları aracılığıyla gündeme getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Savunma Bakan Dutton eylemi "zorbalık" olarak nitelendirdi

Avustralya Savunma Bakanı Peter Dutton da eylemi Çin ordusunun "zorbalık" örneği olarak tanımlayarak "Bu çok agresif bir hareket ve bu yüzden bunu gündeme getirmemiz gerekliydi. Mürettebatın kör olmasına, ekipmanların zarar görmesine neden olabilirdi." şeklinde konuştu.

Ana muhalefet lideri Anthony Albanese ise hükümetin olay hakkında "mümkün olan en güçlü açıklamayı yapması" gerektiğini dile getirerek, "Bu, kınanması gereken çirkin bir saldırganlık eylemidir ve bunu kınıyorum." dedi.

Avustralya Savunma Bakanlığı, Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait denizaltı tespiti için silah sistemleri ve sensörlerle donatılmış deniz devriye uçağı "Boeing P-8A Poseidon"un lazerle hedef alındığı sırada uçakta 10 personel bulunduğunu açıkladı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Morrison, Çin gemisinin Avustralya uçağına lazer tutmasına tepki gösterdi Açıklaması - Son Dakika


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