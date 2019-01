23 Nisan 2019'da PS4, Xbox One, PC ve Switch sahipleri için piyasaya sürülecek olan Mortal Kombat 11'e dair hemen her şeyin gösterildiği 4 saatlik bir yayın yapıldı. Twitch ve YouTube üzerinden gerçekleştirilen yayında yeni nesil oyun mekanikleri, karakter özelleştirme sistemi ve herkesin merakla beklediği fatality'ler oyuncuların beğenisine sunuldu.Mortal Kombat 11'de Onaylanan KarakterlerScorpionRaidenSub-ZeroBarakaSkarletSonya Blade (Ronda Rousey tarafından canlandırıldı)Geras (yeni karakter)Oyun tarihinin muhtemelen en kanlı ve şiddet dolu oyunu olacak Mortal Kombat 11'de yepyeni onlarca fatality olacak. 1 dakika 11 saniyelik yeni Mortal Kombat 11 videosunda, oyunda yer alacak 11 fatality kısaca gösterildi. Özellikle Baraka ve Scorpion'un fatality hareketleri feci karizmatik ve biraz fazla kanlı.Elbette fatality, Mortal Kombat serisinin en karizmatik unsuru ancak oyunun her şeyi değil. Mortal Kombat 11'de savunma ve atak için ikiye ayrılmış dolum barı, binlerce farklı şekilde karakterinizi özelleştirebilmeniz ve yeni hareketler açarak karakterinizi baştan sona kendi zevkinize göre özelleştirebilmeniz gibi mükemmel yenilikler mevcut.Dilerseniz yayınlanan oynanış videosuna da hemen aşağıdan erişebilirsiniz: