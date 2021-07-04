Mortal Kombat Geliştiricileri Bir Sonraki Oyun Üzerinde Çalışıyor - Son Dakika

için başka bir DLC görmeyi umanlar, geliştiricilerin gelecekteki DLC'lerin devam etmediğini doğruladığı için ne yazık ki umutlarından vazgeçmek zorunda kalacaklar.

arkasındaki geliştirici NetherRealm Studios, yukarıdakileri doğrulayan bir tweet ile yeni bir duyuru yaptı. Ayrıca geliştirme aşamasında olan yeni bir projeden de bahsetti.

Mortal Kombat

İki yıldan fazla bir süredir MK 11'i destekledikten sonra, oyun için karakterler de dahil olmak üzere DLC; geliştiriciler sonunda popüler oyuna bir havlu attı.

NetherRealm Studios, son tweetinde MK 11 Ultimate için DLC'nin bittiğini onaylayarak tüm söylentilere son verdi.

Bu haberle ilgili bir süredir bir vızıltı olduğu için, son duyuru çok şaşırtıcı değildi. Ancak MK 11'in gelecekteki DLC'lerinin sonu, kadrosunun halihazırda mevcut olan 37 karakterin ötesine geçmeyeceği anlamına geliyor.

Mortal Kombat 11 için aldığımız son genişleme Aftermath, ardından geçen yıl Ultimate Edition ile gelen Kombat Pack 2 geliyor. PC ve konsollar için bu popüler dövüş oyununun devri artık sona ermiş olsa da, oyuncular için bir güzel haber daha var.

Yeni Mortal Kombat Oyunu Geliştirme Aşamasında

NetherRealm Studios, tweet'te bir sonraki projeleri üzerinde çalıştıklarını belirtti, bu yüzden dört gözle bekleyeceğimiz bir yeni oyunumuz daha var. Şu an itibariyle, bu yeni oyunla ilgili resmi bir isme veya başka bir ayrıntıya sahip değiliz. Aslında bu yeni projenin MK ile bağlantılı olup olmadığından bile emin değiliz.

Ve bu konuda daha fazla bir şey duymamız muhtemelen aylar veya belki bir yıl olacak. Ancak bu noktada yapabileceğimiz tek şey geliştiriciden daha fazlasını duymak için beklemek. Mortal Kombat 11, hala oyundan zevk almak isteyenler için PC, PS4, Xbox One, Google Stadia ve Nintendo Switch'te mevcut.