Morutan için ödenen para, Gigi Becali'yi G.Saray taraftarının diline düşürdü: Dolandırdık

Galatasaray uzun süren pazarlıkların ardından Olimpiu Morutan'ı kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı kulübün, Rumen yıldız için ödediği 3.5 milyon euroluk bonservis ise dikkat çekti. Galatasaray taraftarı, transfer görüşmelerinde kapıyı 10 milyon eurodan açan Steaua Bükreş'in sahibi Becali'nin bonservisi 3.5 milyon euroya kadar düşmesinin Burak Elmas'ın pazarlık başarısı olduğu fikrinde birleşti.

3.5 MİLYON EUROLUK BONSERVİS GALATASARAYLILARI DA ŞAŞIRTTI

Galatasaray taraftarı, Becali'nin açıklamalarından sonra sarı-kırmızılı kulübün bu transferi 3.5 milyon euro karşılığında bitirmesini şaşkınlıkla karşıladı. Transferin ardından Rumen ekibinin sahibi Becali, taraftarın diline düşerken hakkında esprili paylaşımlar yapıldı.