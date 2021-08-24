Morutan için Sarı-Kırmızılılar'ın kasasından ne kadar çıktı? İşte tüm ayrıntılar

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Galatasaray'ın yeni transferi Olimpiu Morutan, bu akşam 23.10'da İstanbul'da olacak. 22 yaşındaki Rumen kanat oyuncusu aynı Cicaldau'ya benzer şartlarla transfer edildi. 3,5 milyon euroluk bonservis iki senede ödenecek.

AVRUPA LİGİ PAYI

Galatasaray Avrupa Ligi'ne kalırsa 1,5 milyon euro daha bonus ödemeye yapacak. 5 senede 10 maça çıkması halinde 500 bin euro ödenecek. Ayrıca sonraki satıştan %20 pay verilecek. 22 yaşındaki futbolcunun maaşı ise 500 bin euro.

"BEN MEMNUNUM"

Steau Bükreş'in sahibi Gigi Becali Morutan transferi hakkında, "Toplamda 5,7 milyon euro alacağız. Ben bu transferden gayet memnunum" diye konuştu.

"NERELERDEN NERELERE"

Fatih Terim de Morutan hakkında, "15'lerden 10'lara 9'a, 8'e iniyoruz. Teşekkürler haberlerini alıyoruz" açıklamasında bulunmuştu.