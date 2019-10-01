Son Dakika Haberleri: Morya kampında göçmen protestosu: "Morya bir cehennem, güvenlik ve özgürlük istiyoruz"
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Morya kampında göçmen protestosu: "Morya bir cehennem, güvenlik ve özgürlük istiyoruz"

1 saat önce

Yunanistan'ın Midilli Adası'nın en büyük göçmen kampı Morya'da göçmenler zorlu yaşam şartlarını, güvenlik ve hijyen sorunlarını protesto etti.

Morya kampında göçmen protestosu:

Yunanistan'ın Midilli Adası'nın en büyük göçmen kampı Morya'da sığınmacılar zorlu yaşam şartlarını, güvenlik ve hijyen sorunlarını protesto etti.


Ellerindeki "Morya bir cehennem, bizi cehennemden kurtarın" yazılı pankartlarla ada merkezine yürümek isteyen göstericilere Yunan polisi engel oldu.

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Midilli Adası, Yunanistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 08:31 
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