Morya kampında göçmen protestosu:

Yunanistan'ın Midilli Adası'nın en büyük göçmen kampı Morya'da sığınmacılar zorlu yaşam şartlarını, güvenlik ve hijyen sorunlarını protesto etti.



Ellerindeki "Morya bir cehennem, bizi cehennemden kurtarın" yazılı pankartlarla ada merkezine yürümek isteyen göstericilere Yunan polisi engel oldu.