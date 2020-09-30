MOSDER Başkanı Balcı: "Mobilya sektörü yönünü 2021 yılına çevirdi" - Son Dakika

MOSDER Başkanı Balcı: "Mobilya sektörü yönünü 2021 yılına çevirdi"

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) ilişkin, "Bakanımızın üzerinde durduğu katma değerli üretim, istihdam ve ekonomik hayatın sürdürülebilirliğinin sağlanması noktasında...

MOSDER Başkanı Balcı:

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) ilişkin, "Bakanımızın üzerinde durduğu katma değerli üretim, istihdam ve ekonomik hayatın sürdürülebilirliğinin sağlanması noktasında mobilya sektörünün Türkiye ekonomisi üzerindeki rolü oldukça büyüktür." ifadelerini kullandı.

Balcı, yaptığı yazılı açıklamada, Bakan Albayrak tarafından açıklanan YEP ve mobilya sektörünün güncel durumu hakkında değerlendirmede bulundu.

Üretimde yerli ve milli, alanında 500 bin kişiye iş imkanı sağlayan ve dış ticaret fazlası veren sektörlerin başında geldiklerini belirten Balcı, "Mobilya sektörü, ham madde konusunda da dışa bağımlılığı en aza indirgeyerek ürünlerinin yüzde 42'sini yurt dışına ihraç ediyor. YEP ile ilgili yerli ve milli üreticiler olarak bizler, aynı zamanda güçlü mobilya sanayimizin sektör temsilcileri de olarak elimizden gelen tüm desteği vermeye hazırız. Bakanımızın üzerinde durduğu katma değerli üretim, istihdam ve ekonomik hayatın sürdürülebilirliğinin sağlanması noktasında mobilya sektörünün Türkiye ekonomisi üzerindeki rolü oldukça büyüktür." değerlendirmesinde bulundu.

"Yönümüzü 2021 yılına çevirdik"

Balcı, koronavirüs salgınının mobilya sektörüne olan etkisine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ortaya çıktığı ilk dönemden itibaren devletlerin ekonomilerini küresel bazda olumsuz etkileyen ve ülkeler arası ticareti de sekteye uğratan Kovid-19 nedeniyle şu günlerde temkinli ancak ayakları yere sağlam basan bir yol izleyerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 36 bin yerli üreticinin faaliyet gösterdiği mobilya sanayimiz için 2020 yılını 4,5 milyar dolarlık ihracat ve iç piyasada 60 milyarlık satış grafiği ile tamamlamayı planlıyoruz. Ancak şimdiden rotamızı 2021 yılına çevirdik. 2023 vizyonu doğrultusunda da sektörümüzün hedeflerini azaltmayacağız. Dünya pazarında 6 basamak birden atlayarak ihracat yapan ülkeler arasında sekizinci sıraya yükselen Türkiye, 180 ülkeye ihracat yapan büyük bir pazar ağına sahip."

"Mobilya sektörü Kovid-19'un etkisiyle hibrit sisteme daha kolay adapte oldu"

Türkiye'de mobilya üretiminde kullanılan teknolojinin dünya standartlarında olduğunu ve Ar-Ge çalışmalarıyla birlikte sektörün kendini sürekli geliştirdiğini vurgulayan Balcı, katma değerli üretim konusunda ülkemizin çok başarılı olduğunu ve tasarım ile kaliteli üretim konusunda da dünyada tercih edildiğini ifade etti.

Satın alma alışkanlıkları noktasında konvansiyonel olan mobilya sektörünün Kovid-19'un hayatımıza girmesiyle birlikte daha çok dijitalleştiğini belirten Balcı, sektörün e-ticaret, online fuarcılık gibi alanlarda da etkisini daha çok göstermesiyle birlikte hibrit bir entegrasyon sergilediğini kaydetti.

Balcı, "Bakan Albayrak'ın dediği gibi ekonomimizin bu sürece uyum sağlayabilmesi için dijital dönüşüme hız kazandırılması, e-hizmetlerin hayatın her alanında yaygınlaştırılması gerektiğinin farkındayız ve yeni normal dönemde mobilya üretiminden, satışa ve lojistiğe kadar her alanda dijitale uyumlu olarak hizmetlerimizi sürdürüyoruz." yorumunu yaptı.

Yeni Ekonomi Programı, Murat Erat, Türkiye, Balcı, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 11:19 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi MOSDER Başkanı Balcı: 'Mobilya sektörü yönünü 2021 yılına çevirdi' - Son Dakika Ekonomi

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