Mosder'den Asgari Ücret Açıklaması

Türkiye ekonomisinin lokomotif güçlerinden biri olan mobilya sektörünün çatı kuruluşu MOSDER tarafından, 2019 yılında uygulanması planlanan ve 2 bin 20 TL olarak belirlenen asgari ücret kararına ilişkin açıklama yapıldı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından, dördüncü ve son toplantıda oy birliğiyle alınan yüzde 26'lık artış kararına yönelik konuşan Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Nuri Öztaşkın yaptığı açıklamada: " 2018'e göre yüzde 26'lık bir artışla net 2 bin 20 lira olarak kararlaştırılan asgari ücret tutarının hem işverenlerimiz hem de çalışanlarımız için hayırlı olmasını diliyoruz.2016 yılından beri işverenlere 9 ay olarak uygulanan 100 TL'likasgari ücret desteğininin, 12 aya uzatılması sektörümüz açısından önem arz ediyor. Bu tür desteklerin arttırılarak devamını devletimizden bekliyoruz. Sektör olarak ülke ekonomisine hizmet verirken başarıya ulaşmamızdaki en temel gücü çalışanlarımızdan alıyoruz. Emek yoğun bir yapıya sahip olan mobilya sektörü, ekonomimiz adına adeta bir istihdam deposu niteliğinde. Yaklaşık yüzde 50'si kayıt dışı olan sektörümüz, KDV indiriminin uygulandığı dönemlerde kayıt altına giriyor. Asgari ücretteki yüzde 26'lık artış, KDV oranının yükselmesi ve hammadde zamlarının mobilya sektöründeki işverenlerimizi önümüzdeki yıl zorlayacağını düşünüyoruz. Sadece mobilyada değil özellikle sünger, yay, boru - profil, yonga levha, yongalam, MDF, MDFlam ve diğer girdi fiyatlarındaki ciddi artışlar, sektörü tüm kazanımlarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor. Her geçen gün cirosu düşen firmalarımız maliyet artışlarını tüketicilere yansıtmamaya özen gösteriyor. Beklentimiz halen uygulanan KDV indiriminin devam etmesi, ayrıca sektörümüzün ihtiyacı olan hammaddelerde uygulanan KDV oranının da yüzde 8'e indirilmesidir. Mobilya sektörü neredeyse her yılın ilk çeyreğinde durgunluk yaşıyor. Bu sebeple, yeni asgari ücret uygulamasının mobilya sektöründe bir istihdam kaybına yol açmaması ve çalışanlarımızın haklarını eksiksiz elde edebilmeleri adına firmalarımıza sunulan desteklerin ve teşviklerin artırılarak devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerine yer verdi.