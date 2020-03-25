MOSDER: Mobilya üretiminin olduğu bazı şehirlerde üretime ara verildi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi MOSDER: Mobilya üretiminin olduğu bazı şehirlerde üretime ara verildi - Son Dakika Ekonomi

MOSDER: Mobilya üretiminin olduğu bazı şehirlerde üretime ara verildi

6 saat önce

Türkiye Mobilya ve Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı, mobilya üretiminin en yoğun olduğu bazı şehirlerde tedbir amacıyla geçici süreyle üretime ara verildiğini kaydetti.

MOSDER: Mobilya üretiminin olduğu bazı şehirlerde üretime ara verildi, System.String[]

Türkiye Mobilya ve Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı, mobilya üretiminin en yoğun olduğu bazı şehirlerde tedbir amacıyla geçici süreyle üretime ara verildiğini kaydetti.

MOSDER'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Balcı, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yüzbinlerce kişiye istihdam sağlayan mobilya sektörü olarak hem Dünya Sağlık Örgütü'nün hem de Sağlık Bakanlığı'nın almış olduğu önlemleri yakından takip ettiklerini belirtti.

Balcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üretim faaliyetlerine devam eden markalarımızın fabrikalarında ise güvenlik ve hijyen tedbirleri en üst seviyede uygulanmaya devam ediyor. Mobilya sektörü adına bu süreçte açıklanan önlem paketlerine istinaden başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. İyi günde olduğu gibi bu zor günlerden de ülke olarak birlik ve beraberlik içerisinde çıkacağımıza inanıyorum. Sektörümüz adına bu zorlu süreçte üreticiler, satıcılar, tedarikçiler olarak elimizi taşın altına koymaya hazırız. Ancak dünya genelinde etkisini sürdüren bu küresel mücadelenin milli ekonomimize etkisini minimum düzeyde tutmak üzere devletimizin ve bankaların ilave desteklerini bekliyoruz."

Kovid-19 salgınının neden olduğu ekonomik tahribata karşı devreye alınan Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri kapsamında vergi süreçleri bakımından mücbir sebep hükümlerinden faydalanacak mükellefler için bir genel tebliğ hazırlanmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Twitter hesabından duyurduğu açıklamada ise; tebliğ ile mücbir sebep hali kapsamındaki sektörleri ve altında yer alan iş kolları kapsamında mobilya sanayinin de yer alması, yaşanan bu zor günlerde sektör adına umut verici olarak karşılandı.

Mustafa Balcı, Murat Erat, Türkiye, Balcı, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 11:22 Kaynak: AA

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