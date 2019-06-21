Son Dakika Haberleri: MOSDER: Mobilyada KDV yüzde 10’da sabitlenmeli
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MOSDER: Mobilyada KDV yüzde 10’da sabitlenmeli

2 saat önce

Yüzde 8 bandında uygulanan KDV oranının 30 Haziran'da yüzde 18'e çıkacağını hatırlatan MOSDER Başkanı Mustafa Balcı, "Mobilyada KDV oranı yüzde 10'da sabitlenmeli ve kalıcı olmalıdır" dedi.

MOSDER: Mobilyada KDV yüzde 10’da sabitlenmeli, System.String[]
Yüzde 8 bandında uygulanan KDV oranının 30 Haziran'da yüzde 18'e çıkacağını hatırlatan MOSDER Başkanı Mustafa Balcı, "Mobilyada KDV oranı yüzde 10'da sabitlenmeli ve kalıcı olmalıdır" dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:13 
mustafa balcı, 30 haziran, Ekonomi
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