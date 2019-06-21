MOSDER: Mobilyada KDV yüzde 10’da sabitlenmeli
2 saat önce
Yüzde 8 bandında uygulanan KDV oranının 30 Haziran'da yüzde 18'e çıkacağını hatırlatan MOSDER Başkanı Mustafa Balcı, "Mobilyada KDV oranı yüzde 10'da sabitlenmeli ve kalıcı olmalıdır" dedi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:13
Yüzde 8 bandında uygulanan KDV oranının 30 Haziran'da yüzde 18'e çıkacağını hatırlatan MOSDER Başkanı Mustafa Balcı
, "Mobilyada KDV oranı yüzde 10'da sabitlenmeli ve kalıcı olmalıdır" dedi.
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