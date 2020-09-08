MOSDER: "Yıl sonuna kadar taleplerde yoğunluğun devam etmesini bekliyoruz"

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı, yıl sonuna kadar taleplerde yoğunluğun devam etmesini beklediklerini belirterek, "Tabii bu süreçte özellikle yurt dışı kaynaklı ham madde tedariklerinde yaşanan gecikmeler de üretime doğrudan yansıyor. Ancak bu geçiş döneminin firmaların üretim gücü ile aşılacağını ve bilinçli tüketicilerin de erken sipariş alışkanlığı ile pandemi öncesinde olduğu gibi termin süresinin minimuma ineceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

MOSDER'den yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Türkiye'de ortaya çıkmasının ardından en çok etkilenen ve fabrikalarda üretimin neredeyse durma noktasına geldiği mobilya sektörü, yılın ikinci yarısında oldukça hareketli günler geçiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı, yeni normalleşme süreciyle birlikte oluşan talebe yetişmeye çalışan mobilya üreticilerinin, "bir ürünün müşteri tarafından mağazada siparişi verildikten sonra teslim süresinin 60 günü bulabildiğini" belirttiğini, talep yoğunluğunun yıl sonuna kadar devam etmesini beklediklerini aktardı.

Balcı, son aylarda gerek yurt içinden gerekse yurt dışından aldıkları siparişlere yetişmeye çalıştıklarını aktararak, "Bu nedenle mart-nisan ve mayıs ayındaki üretim durgunluğunu telafi edecek şekilde fabrikalarda tam kapasite ile çalışmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İptal edilen düğünlerin dahi satışları olumsuz etkilemediğini, tam tersine, evlenecek çiftlerin mobilya alışverişi yapmaya devam ettiğini belirten Balcı, "Müşterilerimizin bir ürünün siparişini mağazadan vermelerinden itibaren termin süresi ortalama 30 gün ila 45 günü bulabiliyor. Sektörümüz adına çözümü makine parkuruna yatırım yapıp ek istihdam alanı oluşturmakta bulduk. Her zaman söylediğim gibi biz sektör temsilcileri olarak kendimizi 'istihdam dostu' olarak tanımlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Balcı, insanların Kovid-19 salgını nedeniyle evlerine kapandığı o dönemin mobilya sektörü için aslında bir kırılma noktası da ortaya çıkardığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Tüm dünya genelinde ve ülkemizde de etkileri bu kadar büyük olan bir salgınla ilk kez karşı karşıya kaldığımız için virüsün ilk görüldüğü ve sokağa çıkma yasaklarının başladığı o dönemde öncelikle herkes kaygılı bir bekleyiş içerisinde evlerinde kalmak zorundaydı. Evde kalma süremiz uzadıkça yaşadığımız ortamı değiştirme ve eşyalarımızı yenileme ihtiyacı duyduk. Bu nedenle temmuz ve ağustos ayında mobilyada yükselen satış rakamları aslında mart-nisan ve mayıs ayında eve kapanan vatandaşlarımızın vermiş olduğu 'değişim' kararının da bir göstergesidir. Elbette ertelenen düğün alışverişleri, taşınmalar ve evini yenilemek isteyen kişilerin satın alma kararları da bu satış grafiğini olumlu etkiledi."

"Firmalar, gece gündüz aralıksız olarak üretime devam ediyor"

Mustafa Balcı, son dönemde artan talebe karşı firmaların gece gündüz aralıksız olarak üretime devam ettiğini belirterek, müşterilerin de ortalama 30 ila 45 günü bulan teslimat sürelerine karşı alışverişlerini son dakikaya bırakmamalarını tavsiye etti.

Mobilya markalarının müşteri memnuniyeti konusunda oldukça titiz davrandığını aktaran Balcı, "Yıl sonuna kadar taleplerde yoğunluğun devam etmesini bekliyoruz. Tabii bu süreçte özellikle yurt dışı kaynaklı ham madde tedariklerinde yaşanan gecikmeler de üretime doğrudan yansıyor. Ancak bu geçiş döneminin firmaların üretim gücü ile aşılacağını ve bilinçli tüketicilerin de erken sipariş alışkanlığı ile pandemi öncesinde olduğu gibi termin süresinin minimuma ineceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.