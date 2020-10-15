Mobilya sanayicileri Kayseri OSB'yi ziyaret etti - Son Dakika

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Türkiye Mobilya Sanayicileri (MOSDER) Derneği Başkanı Mustafa Balcı ve beraberindeki heyeti ağırladı.

OSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette OSB Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Andaç, Kayseri OSB Bölge Müdürü Ali Yaprak ve bölge sanayicileri de hazır bulundu.

Ziyarette Nursaçan tarafından Kayseri OSB'nin uygulamaya dönük projeleri hakkında kapsamlı bilgiler verildi.

Misafir heyet daha sonra Kayseri OSB Endüstriyel Tasarım Merkezi, Kayseri OSB'nin yeni konferans salonu, 15 Temmuz Şehitler Parkı'nı gezdi.

Türkiye'nin önde gelen mobilya firmaları tarafından kurulan derneğin ziyaretinde mevcut işbirliği imkanlarının daha da geliştirilmesi, sektörlerin ihtiyaç ve beklentileri, sanayi ve ticareti ilgilendiren diğer konular ele alındı.