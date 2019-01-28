Moses İlk Kez Sahada Yer Aldı
1 saat önce
Fenerbahçe'nin yeni transferi Victor Moses, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında 67. dakikada oyuna girerek ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi.
Fenerbahçe
'nin yeni transferi Victor Moses, Yeni Malatyaspor
karşılaşmasında 67. dakikada oyuna girerek ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi.
Fenerbahçe'nin İngiltere
ekibi Chelsea
'den transferi Victor Moses ilk kez Kadıköy
'e ayak bastı. Evkur
Yeni Malatyaspor müsabakasının 67. dakikasında Benzia
'nın yerine oyuna dahil olan Nijeryalı futbolcu tribünlerin tezahüratları eşliğinde sahaya ilk adımlarını attı. Oyuna girdiği andan attığı driplingler ile tribünleri heyecanlandıran Moses müsabakanın son dakikalarında ise bir pozisyondan yararlanamadı. Victor Moses ilk maçında gösterdiği etkili performansla hem taraftarı hem de teknik heyeti mest etti. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:18 Kaynak: İHA
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