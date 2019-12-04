Moses ilk yarıyı kapattı

Fenerbahçeli futbolcu Victor Moses, ilk yarının kalan bölümünde sakatlığından dolayı forma giyemeyecek.
Sarı lacivertli takımın dün Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı İstanbulspor maçında attığı depar sırasında ağrı hisseden Moses'te maçın ardından yapılan kontroller sonrası sol üst adalesinin üst tarafında grade 2 kısmi yırtık tespit edildi. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi. Moses'in ligin ilk yarısının kalan bölümünde forma giymesi beklenmiyor.