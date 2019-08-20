Moses'in adalesinde kısmi yırtık tespit edildi
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Fenerbahçe'nin Süper Lig'in ilk haftasında Gazişehir Gaziantep ile oynadığı maçta sakatlanan Nijeryalı futbolcu Victor Moses'in adalesinde kısmi yırtık tespit edildi.
Fenerbahçe Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:40 Kaynak: AA
'nin Süper Lig'in ilk haftasında Gazişehir Gaziantep
ile oynadığı maçta sakatlanan Nijeryalı futbolcu Victor Moses'in adalesinde kısmi yırtık tespit edildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Nijeryalı futbolcunun sol üst adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği bildirildi.
Öte yandan, tedavileri devam eden Tolgay Arslan ve Serdar Aziz
'in bugünkü yenilenme antrenmanında takımla çalıştığı aktarıldı.
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