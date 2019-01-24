Moses, İstanbul Yolunda

Fenerbahçe'nin transferi için büyük ölçüde anlaşmaya vardığı Victor Moses, ailesiyle birlikte İstanbul'a doğru yola çıktı.

Fenerbahçe'nin transferi için büyük ölçüde anlaşmaya vardığı Victor Moses, ailesiyle birlikte İstanbul'a doğru yola çıktı.



Fenerbahçe'nin transferi için kulübü Chelsea ve kendisiyle anlaşmaya vardığı Victor Moses, son görüşmeler için İstanbul'a geliyor. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un özel uçağıyla Londra'dan gelecek olan Nijeryalı futbolcu, gece geç saatlerde İstanbul'a inecek. Yapılacak son görüşmelerin ardından anlaşma sağlanması halinde 28 yaşındaki futbolcu sağlık kontrolünden geçecek ve kendisini sarı-lacivertli kulübe bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.



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