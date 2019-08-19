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Moses 'pamuk' ile sahada

10 dakika önce

Fenerbahçeli futbolcu Victor Moses, Gazişehir maçına sol kulağında pamukla çıktı.

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Fenerbahçeli futbolcu Victor Moses, Gazişehir maçına sol kulağında pamukla çıktı.

Süper Lig'in ilk haftasında evinde Gazişehir Gaziantep ile oynayan Fenerbahçe'de futbolcu Victor Moses, sahaya sol kulağında pamuk ve bant ile çıktı. Oyun içerisinde sol kulağında pamuk bulunan futbolcunun kafa vuruşlarından kaçındığı dikkat çekti. - İSTANBUL
victor moses, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 08:55 Kaynak: İHA
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