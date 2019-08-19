Moses 'pamuk' ile sahada
10 dakika önce
Fenerbahçeli futbolcu Victor Moses, Gazişehir maçına sol kulağında pamukla çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 08:55 Kaynak: İHA
Fenerbahçeli futbolcu Victor Moses, Gazişehir maçına sol kulağında pamukla çıktı.
Süper Lig'in ilk haftasında evinde Gazişehir Gaziantep
ile oynayan Fenerbahçe'de futbolcu Victor Moses, sahaya sol kulağında pamuk ve bant ile çıktı. Oyun içerisinde sol kulağında pamuk bulunan futbolcunun kafa vuruşlarından kaçındığı dikkat çekti. - İSTANBUL
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