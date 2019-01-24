Moses Tribünde
51 dakika önce
Fenerbahçe'nin transferi için İstanbul'a getirdiği Victor Moses, Ümraniyespor maçını tribünden takip ediyor.
Fenerbahçe
'nin transferi için İstanbul
'a getirdiği Victor Moses, Ümraniyespor maçını tribünden takip ediyor.
Fenerbahçe'nin İngiliz ekibi Chelsea
'den kadrosuna katmak istediği Victor Moses, Fenerbahçe ile Ümraniyespor arasında oynanan müsabakayı tribünden takip ediyor. Protokol tribününde menajeri ile beraber maçı takip eden Nijeryalı futbolcunun transferinin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:16 Kaynak: İHA
Victor Moses, Fenerbahçe-Ümraniyespor Maçını Tribünden Takip Etti
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