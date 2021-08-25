MOSFED Başkanı Güleç: "2022'nin sonuna kadar 100 bin kişiye ek istihdam sağlamayı hedefliyoruz" - Son Dakika

Mobilya Dernekleri Federasyonu'nun (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, sektörün, 2022 yılının sonuna kadar 100 bin kişiye daha ek istihdam sağlayacağını belirterek, "Sektör olarak bugün sadece mobilya imalatında çalışanlara değil, elektrikçi, mühendis, tasarımcı, e-ticaret uzmanı, yazılımcı, dijital uzman ve bilgisayar mühendislerine kadar geniş bir meslek grubuna ihtiyaç duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Güleç yaptığı açıklamada, mobilya sektörünün imalatta çalışacak nitelikli insan kaynağı sorunu için firmaların ve kamunun birlikte hareket ederek gençleri imalatta çalışmaya özendirecek projeler hayata geçirmesi gerektiğini belirterek, tüm sektörlerde yaşanan dijital dönüşümü mobilya sektörüne yansıtmanın, üretim hatlarını ve çalışanları dijital dönüşüme entegre etmenin de sektörün öncelikli konuları arasına aldığını kaydetti.

Sektör olarak bugün için doğrudan 250 bin, dolaylı olarak ise 500 bini aşkın kişiye istihdam sağladıklarını ve sektörün büyümesine paralel insan kaynağına da ihtiyaç olduğunu ifade eden Güleç, şunları kaydetti:

"Nitelikli ve yetişmiş insan kaynağı diğer sektörlerde olduğu gibi mobilya sektörünün de en önemli sorunları arasında yer alıyor. İnsan emeği, bilgi ve tecrübeye dayalı olan sektörümüzde yeterli insan kaynağının olmayışı üretime, üretimde yaşanan zaman ve ham madde kayıplarına yansıyor. Gençlerimiz maalesef imalatta çalışmayı tercih etmiyor, bu durum fiyat, kalite ve rekabet gibi unsurları da doğrudan etkiliyor. Yetişmiş, günün ve geleceğin ihtiyaçlarını karşılayabilen çalışanları sektörde istihdam ederek, sektörün üretim ve ihracat hacmini istediğimiz seviyeye çıkarabiliriz."

"Zanaatkarların el emeğiyle doğan mobilya sektörü bugün otomasyon teknolojileriyle geleceğe taşınıyor"

Güleç, Türk mobilyasının en çok ihracat yapan ülkeler sıralamasında 8. sırada olduğunu, 5. sıraya yükselmek istediklerini aktararak, sektör olarak bu hedefe ulaşmak için teknoloji, altyapı ve tecrübelerinin mevcut olduğunu belirtti.

Nitelikli iş gücünü sektöre kazandırarak bu hedefe daha hızlı ulaşacaklarına inandığını ve nitelikli insan kaynağını sektöre kazandırmak için ellerinden geleni yaptıklarını bildiren Güleç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gelişmelere, değişim ve yeniliklere son derece hızlı adapte olabilen sektörümüz, çok geniş bir kesime istihdam sağlıyor. 2022'nin sonuna kadar 100 bin kişiye daha ek istihdam sağlamayı hedefliyoruz. Sektör olarak bugün sadece mobilya imalatında çalışanlara değil, elektrikçi, mühendis, tasarımcı, e-ticaret uzmanı, yazılımcı, dijital uzman ve bilgisayar mühendislerine kadar geniş bir meslek grubuna ihtiyaç duyuyoruz. Ayrıca tüm sektörlerde yaşanan dijital dönüşümü mobilya sektörüne yansıtmak, üretim hatlarını ve çalışanları dijital dönüşüme entegre etmeyi de öncelikli konularımız arasına alıyoruz. Zanaatkarların el emeğiyle doğan mobilya sektörü bugün otomasyon teknolojileriyle geleceğe taşınıyor. Sektörümüzü geleceğe taşırken gençlerimizin yeni fikir ve düşüncelerine her zaman olduğundan çok ihtiyacımız var. Bu anlamda da genç beyinleri mobilya sektörünün merkezine konumlandırmayı ve onların fikirleriyle sektörümüzü şekillendirmeyi istiyoruz."