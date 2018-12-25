Son Dakika Haberleri: Mosfed Başkanı Güleç Mobilyada Kdv İndirimi 2019'da da Sürsün

Mosfed Başkanı Güleç Mobilyada Kdv İndirimi 2019'da da Sürsün

22 dakika önce

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, mobilya sektöründe 2019 yılında da KDV indiriminin devam etmesini istedi.

Mosfed Başkanı Güleç Mobilyada Kdv İndirimi 2019'da da Sürsün, System.String[]
Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, mobilya sektöründe 2019 yılında da KDV indiriminin devam etmesini istedi.

MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, mobilyadaki KDV oranının düşürülmesinin piyasayı hareketlendirdiğini belirterek, '1 Kasım ile 31 Aralık arasında mobilyada KDV oranı yüzde 18'den 8'e düşmüştü. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. KDV indirimiyle piyasalar hareketlendi. Bu 2 ayda yüzde 30 oranında satışlarımız arttı. Son haftanın daha hareketli olacağını düşünüyoruz. Bu süreçte yüzde 10 oranında mobilya ürünlerinde indirim kampanyası düzenlemiştik. İndirimlerle beraber bir söz vardır; mobilyamız sudan ucuz. Vatandaşlarımızı mobilya almaya davet ediyoruz' dedi.

Güleç, KDV indirimini uygulanırsa dünya pazarında söz edileceklerini belirterek 'Gördük ki; mobilyada KDV yüzde 8'e indiğinde sektör büyüyor, gelişiyor. Ağaç ve orman ürünlerinde yani mobilyanın ham maddesinde KDV indirimi de olursa, KDV indirimi 2019 yılında da devam ederse, 100 binden fazla istihdam sağlayacağız. Böylelikle dünya pazarında mobilyamız kendinden söz ettirecektir' İfadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:21 Kaynak: DHA

Aralık, Ahmet Güleç, Murat Erat, Ekonomi
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