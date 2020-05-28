MOSFED Başkanı Güleç: Sanal ticaret ve sanal fuarlar yapacağız - Son Dakika

MOSFED Başkanı Güleç: Sanal ticaret ve sanal fuarlar yapacağız

MOBİLYA Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, Türkiye'de ilk fuarın herhangi bir sorun çıkmazsa İnegöl Fuarı olacağını belirterek, yeni sistemle sanal ticaret ve sanal fuarları eylül ayına kadar hayata geçireceklerini duyurdu.

MOSFED Başkanı Güleç: Sanal ticaret ve sanal fuarlar yapacağız, System.String[]

MOBİLYA Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, Türkiye'de ilk fuarın herhangi bir sorun çıkmazsa İnegöl Fuarı olacağını belirterek, yeni sistemle sanal ticaret ve sanal fuarları eylül ayına kadar hayata geçireceklerini duyurdu.

MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, pandemi dönemiyle birlikte mobilya sektöründeki gelişmeleri  değerlendirdi. Güleç, "Sektörümüz Türkiye'nin imalatında ve ihracatında başarı hikayesine imza attı. Dünyanın 200 noktasında satış yapıyoruz. 20 kat ihracat artırarak örnek oldu. Bu hikayenin devam etmesiyle ilgili yeni bir başlangıç yapmamız gerekiyor. Çünkü pandemi olayı var. Büyük ticaret savaşlarına şahit olduk. Türkiye olarak 3.5 milyar ihracatımız var. Dünyanın mobilya pastasından yüzde 1.4 pay alıyoruz. Mobilya sektörü kendini markalaşmada, imalatta, tasarımda geliştirdi. Çin den sonra en çok konuşulan ülke olduk" dedi.

MOBİLYA SATIŞI YÜZDE 50 DÜŞTÜ

Mart ayında yüzde 15, Nisan ayında 50, Mayıs'ta da aynı şekilde mobilya satışlarında düşüş olduğunu aktaran Güleç, "Koronavirüs herkesi etkiledi. Moralimizi bozmamamız lazım. Mobilyanın ne kadar önemli olduğunu da gördük. İnsanlar artık daha fazla zaman geçirmeye başladılar. Yeni yaşam hikayelerine şahit olacağız" diye konuştu.

SANAL FUARLAR

Sanal ticaret ve fuar döneminin başladığını aktaran Güleç, "Sanal ticaret  ve fuarlara önem vermemiz gerekiyor. Genelge yayımlandı. Bakanımız açıkladı. Bu çerçevede firmalarımızı e-ihracata özendirmek amacıyla e-ticaret sitelerine üyelik giderlerini 2020 yılı için yüzde 80, takip eden yıllarda yüzde 60 oranında desteklenecek. Sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarlara katılım için iş dünyamızı temsil eden çatı örgütlerin yapacakları masraflar ve sanal fuar organizasyonları giderleri de yüzde 50 oranında desteklenecek. Destek sağlayacak. Dünyanın ticaret sitelerinde mobilya sektörü olarak yer alacağız. Odalara ve derneklere sanal fuar desteği geldi. Uzağa gideceğimize artık bulunduğumuz yerlerde fuarlar yapabileceğiz. İşbirliğini kültürünü sonuna kadar desteklememiz lazım. Artık komşumuzla işbirliği yaparak devam etmeliyiz. Pazar büyük. Herkese yetecek kadar var. Gelişmiş ülkelere göre çok avantajlıyız. Yeni düzende onlara göre daha aktifiz. Son teknolojileri kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.

İLK FUAR İNEGÖL

Eylül ayına kadar sanal fuarları, normal fuarları yapacaklarını bildiren Güleç, "6-11 Temmuz'da bir aksilik olmazsa Türkiye'nin ilk fuarı İnegöl'de gerçekleşecek. İstanbul fuarımız ocak ayında yapılacak" açıklamasında bulundu.


Murat Erat, Türkiye, İnegöl, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 11:04 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi MOSFED Başkanı Güleç: Sanal ticaret ve sanal fuarlar yapacağız - Son Dakika Ekonomi

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