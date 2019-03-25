Son Dakika Haberleri: MOSFED’de Ahmet Güleç güven tazeledi

MOSFED’de Ahmet Güleç güven tazeledi

1 saat önce

Mobilya sektörünün çatı kuruluşu Mobilya Dernekleri Federasyonu'nun (MOSFED) III. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda Ahmet Güleç, oyların tamamını alarak yeniden MOSFED Başkanı seçildi.

MOSFED’de Ahmet Güleç güven tazeledi , System.String[]
Mobilya sektörünün çatı kuruluşu Mobilya Dernekleri Federasyonu'nun (MOSFED) III. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda Ahmet Güleç, oyların tamamını alarak yeniden MOSFED Başkanı seçildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:34 

Murat Erat, Ahmet Güleç, Ekonomi
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