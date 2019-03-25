MOSFED’de Ahmet Güleç güven tazeledi
1 saat önce
Mobilya sektörünün çatı kuruluşu Mobilya Dernekleri Federasyonu'nun (MOSFED) III. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda Ahmet Güleç, oyların tamamını alarak yeniden MOSFED Başkanı seçildi.
Mobilya
sektörünün çatı kuruluşu Mobilya Dernekleri Federasyonu'nun (MOSFED) III. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda Ahmet Güleç
, oyların tamamını alarak yeniden MOSFED Başkanı seçildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:34
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