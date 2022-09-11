Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı'ndan Rusya'ya İyi Niyet Ziyareti

MOSKOVA, 11 Eylül (Xinhua) -- Çin Ulusal Halk Kongresi (NPC) Daimi Komitesi Başkanı Li Zhanshu, Rusya Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin'in daveti üzerine Rusya'ya Çarşamba'dan Cumartesi'ye kadar süren resmi bir iyi niyet ziyaretinde bulundu. Li ziyareti sırasında Rusya'nın uzak doğusundaki kenti Vladivostok'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü, Moskova'da Volodin ve Rusya Federasyonu Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ile birer görüşme yaptı ve Devlet Duması'nda bulunan beş grubun liderleriyle de bir araya geldi. Li, Rusya Devlet Başkanı ile görüşmesinde Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Putin'e içten selamlarını ve iyi dileklerini iletti. Li, Çin ile Rusya arasında yeni bir döneme yönelik kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığının Çin Cumhurbaşkanı Xi ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in stratejik rehberliği ve kişisel gayretleriyle güçlü bir gelişme ivmesini muhafaza ettiğini söyledi.

Li, iki ülke arasındaki siyasi karşılıklı güven, stratejik koordinasyon ve pragmatik işbirliğinin, daha önce görülmemiş bir düzeye çıktığını ve bunun, büyük ülkeler ve komşu ülkeler arasında iyi komşulara özgü bir dostluk ve kazan-kazan işbirliğine güzel bir örnek oluşturduğunu söyledi. Li, gerek Çin'in gerekse Rusya'nın kritik bir tarihi kalkınma ve yeniden canlanma evresinde bulunduğunu ve işbirliği için büyük bir potansiyel ve geniş imkanlara sahip olduklarını kaydetti. Li, Çin'in, iki ülkenin karşılıklı temel çıkarları ve önemli endişelerine ilişkin olarak birbirini sıkı bir şekilde desteklemesi, Cumhurbaşkanı Xi'nin öne sürdüğü Küresel Kalkınma İnisiyatifi ve Küresel Güvenlik İnisiyatifi'ni uygulamaya konması ve yüksek düzeyli siyasi karşılıklı güvenin daha pragmatik işbirliği sonuçlarına dönüştürülmesi için Rusya ile birlikte çalışmaya devam etmeye istekli olduğunu belirtti.

Çin parlamento lideri, iki tarafın, Çin Cumhurbaşkanı Xi ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in önderliğinde ikili ilişkileri yeni bir seviyeye çıkaracağına ve kendi ulusal şartlarına uygun kalkınma yollarını izleyerek kendi kalkınma ve ulusal yenilenme yönündeki büyük hedeflerini gerçekleştireceklerine kesin bir şekilde inandığını söyledi. Li aynı zamanda 7. Doğu Ekonomik Forumu'na başarılı ev sahipliğinden ötürü Rusya'yı kutladı ve Çin Komünist Partisi'nin yaklaşan 20. Ulusal Kongresi hakkında bilgi verdi. Putin de Li'den en iyi dileklerini Cumhurbaşkanı Xi'ye iletmesini istedi ve Rusya ile Çin arasında yeni bir döneme yönelik kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığının özel ve önemli olduğunu ve Rus tarafının Çin ile ikili ilişkiler ve çok çeşitli alanlardaki işbirliğinden memnun olduğunu söyledi. Özellikle Kovid-19 pandemisi bağlamında düşünüldüğünde Rusya-Çin ticaretinin güçlü bir büyüme ivmesi yakaladığına işaret eden Putin iki tarafın bu alanda daha büyük işbirliği hedeflerine ulaşacağını kaydetti. Rus ve Çin yasama organları arasında yapılacak daha fazla görüş alışverişinin ikili ilişkilerin geliştirilmesinin desteklenmesinde olumlu rol oynayacağını belirten Putin, Çin Komünist Partisi'nin 20. Ulusal Kongresi'nin başarılı geçmesi dileğinde bulundu.

Li; Volodin ve Matviyenko ile görüşmelerinde de Çin ile Rusya'nın yasama meclisleri arasındaki önemli işbirliği görevinin iki ülke liderinin vardığı önemli mutabakatları uygulamaya koymak ve ikili ilişkilerin sağlıklı ve istikrarlı gelişimi için yasal koruma sağlamak olduğunu ifade etti. Li, NPC'nin Rusya Devlet Duması ve Federasyon Konseyi ile görüş alışverişi ve işbirliğini derinleştirmeye, düzenli görüş alışverişi mekanizmasının potansiyelinden yararlanmaya ve dostluk grupları ve özel komiteler arasında görüş alışverişlerine destek sağlamaya devam edeceğini söyledi. Li, NPC'nin yasama aracılığıyla uygulamaya dönük işbirliği için elverişli bir ortamın yaratılmasının yanı sıra anlaşma ve sözleşmelerin gözden geçirilmesi ve onaylanması için her iki kurumla birlikte çalışmaya da hazır olduğunu belirtti. Li iki tarafın başka hususların yanı sıra dış müdahale, yaptırımlar ve sınır aşan yargılamayla mücadeleye ilişkin devlet yönetimi ve yasama deneyimi alışverişini güçlendirmesi gerektiğini sözlerine ekledi. Li, Taiwan sorununda Çin'e verdiği güçlü destek için Rusya'ya teşekkür etti.