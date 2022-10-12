Putin Avrupa'ya Ek Doğalgaz Tedariki Önerdi

MOSKOVA, 12 Ekim (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın sonbahar-kış döneminde Avrupa Birliği'ne ek doğalgaz hacmi sevk etmeye hazır olduğunu söyledi.

Putin, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen "Rusya Enerji Haftası" uluslararası forumunun genel oturumunda yaptığı konuşmada, Kuzey Akım 2 boru hattının iki kolundan birinin son doğal gaz sızıntı olayında hasar almadığını ve Rusya'nın bu yolla Avrupa'ya doğal gaz göndermek istediğini söyledi.

Putin, "Bunun kapasitesi yıllık 27,5 milyar metreküp, yani Avrupa'ya gaz ithalatının yüzde 8'i kadar. Rusya buradan böyle bir sevkiyat başlatmaya hazır. Şimdi top Avrupa Birliği'nin tarafında" dedi.

Putin, "elbette ortaklarımız bununla ilgileniyorsa" Rusya'nın aynı zamanda kayıp hacimleri Kuzey Akım boru hatlarından Karadeniz bölgesine aktarabileceğini ve Türkiye üzerinden kilit öneme sahip bir tedarik güzergahı oluşturabileceğini sözlerine ekledi.

Forumda Putin, istikrarsız enerji fiyatlarından ve arz ile talep arasındaki dengesizlikten dolayı endişelerini dile getirdi ve "sadece kendi jeopolitik ihtiraslarıyla hareket eden, piyasada doğrudan ayrımcılığa başvuran" bazı ülkeleri eleştirdi.

Putin, Kuzey Akım 1 ve 2 doğalgaz boru hatlarının sabotajını "uluslararası terör eylemi" olarak nitelendirdi.

Putin, sabotajın arkasındakilerin Rusya ile Avrupa Birliği arasındaki bağları tamamen koparmaya, Avrupa'nın endüstriyel potansiyelini zayıflatmaya ve pazarı ele geçirmeye çalıştığını söyledi.