Çin Takımı Rusya'daki Tank Biatlonunun İlk Etabını Başarılı Şekilde Tamamladı - Son Dakika
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Çin Takımı Rusya'daki Tank Biatlonunun İlk Etabını Başarılı Şekilde Tamamladı

15.08.2022 23:26
Çin Takımı Rusya'daki Tank Biatlonunun İlk Etabını Başarılı Şekilde Tamamladı

MOSKOVA, 15 Ağustos (Xinhua) -- Rusya'nın Moskova bölgesindeki Alabino eğitim alanında gerçekleştirilen 2022 Uluslararası Ordu Oyunları tank biatlonuna katılan Çin takımı, 14 Ağustos 2022.

MOSKOVA, 15 Ağustos (Xinhua) -- Rusya'nın Moskova bölgesindeki Alabino eğitim alanında gerçekleştirilen 2022 Uluslararası Ordu Oyunları tank biatlonuna katılan Çin takımı, 14 Ağustos 2022. Çin takımı, Moskova bölgesinde bulunan Alabino eğitim alanında devam eden 2022 Uluslararası Ordu Oyunları kapsamındaki tank biatlonunun ilk etabını Pazar günü başarılı bir şekilde tamamladı. Bu yılki tank biatlonuna toplamda 21 ülke ile bölge katılıyor. Diğer ekipler T-72 tankları kullanırken Çin ekibi ise 96B tipi tanklar kullanıyor. (Fotoğraf: Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Moskova, Rusya, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Takımı Rusya'daki Tank Biatlonunun İlk Etabını Başarılı Şekilde Tamamladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Takımı Rusya'daki Tank Biatlonunun İlk Etabını Başarılı Şekilde Tamamladı - Son Dakika
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