Putin: Abd, Pelosi'nin Taiwan Ziyaretiyle Bölgesel İstikrarsızlığı Kışkırtmayı Hedefliyor

MOSKOVA, 17 Ağustos (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Salı günü yaptığı açıklamada, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Taiwan'a yaptığı son ziyaretin, ABD'nin bölgedeki durumu istikrarsızlaştırmaya yönelik kasıtlı bir stratejisinin parçası olduğunu söyledi. Ziyaretin sadece "sorumsuz bir politikacı" tarafından gerçekleştirilmekle kalmadığını, aynı zamanda ABD'nin Asya-Pasifik bölgesindeki ve tüm dünyadaki durumu istikrarsızlaştırmaya çalıştığı temel bir stratejinin parçası olduğunu kaydetti. Putin, 10. Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, ABD'nin hamlesini "diğer ülkelerin egemenliğine ve uluslararası yükümlülüklere saygısızlığın küstah bir göstergesi" ve dikkatle planlanmış bir provokasyon olarak nitelendirdi. Salı günü konferansın açılış töreninde konuşan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da benzer şekilde Pelosi'nin Taiwan'a kışkırtıcı ziyaretinin bölgeyi istikrarsızlaştırmaya yönelik bir başka adım olduğunu belirtti.