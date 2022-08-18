Rus Astronotlarının Uzay Yürüyüşü Uzay Giysisi Sorunu Nedeniyle Yarım Kaldı

MOSKOVA, 18 Ağustos (Xinhua) -- Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos tarafından yapılan açıklamaya göre iki Rus astronotu Çarşamba günü içlerinden birinin uzay giysisinde batarya sorunu çıkması üzerine uzay yürüyüşlerini yarıda kesti. Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) 67. uzun dönemli keşif heyetinin üyeleri olan kozmonotlar Oleg Artemiev ve Denis Matveev, Moskova saatiyle 20.54'te (17.54 GMT) Poisk küçük araştırma modülünün çıkış kapısını kapatarak 4 saat 1 dakika süren uzay yürüyüşlerini sona erdirdi. ISS dışındaki çalışmanın, 6 saat 44 dakika sürmesi planlanmıştı. Roscosmos, yazılı açıklamasında, uzay giysisinin batarya voltajı düşen Artemiev'in, Poisk modülüne dönerek uzay giysisini uzay istasyonunun güç kaynağına bağladığı, Matveev'in de güvenli şekilde istasyona döndüğü belirtildi. Uzay yürüyüşü sırasında Avrupa Robotik Kolu'nun (ERA) çalışmasına yönelik hazırlıklar gerçekleştiren Rus astronotlar, ERA'ya iki dirsek kamerası monte etti ve ERA'dan fırlatma halkasını söktü. Roscosmos, "Astronotların sağlık durumu iyi. Yarım kalan işler sonraki uzay yürüyüşlerinde tamamlanacak" ifadelerini kullandı.