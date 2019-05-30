Son Dakika Haberleri: Moskova 200 binden fazla yüz tanıma özellikli kamera ile izlenecek
Son Dakika Politika Haber

Moskova 200 binden fazla yüz tanıma özellikli kamera ile izlenecek

52 dakika önce

Rusya'nın başkenti Moskova'nın Belediye Başkanı Sergey Sobyanin kente 200 binden fazla yüz tanıma özellikli kamera yerleştirileceğini duyurdu.

Moskova 200 binden fazla yüz tanıma özellikli kamera ile izlenecek, System.String[]
Rusya'nın başkenti Moskova'nın Belediye Başkanı Sergey Sobyanin kente 200 binden fazla yüz tanıma özellikli kamera yerleştirileceğini duyurdu.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Rusya'nın başkentine 200 binden fazla yüz tanıma özellikli kamera yerleştirileceğini açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'Yapay Zeka Toplantısı'na katılan Sobyanin, Moskova'nın suçluların tanımlanması amacıyla yeni bir projesi olduğunu açıkladı. Sobyanin yüz tanıma sisteminin geçtiğimiz yaz Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda test edildiğini ifade ederek, "Yüz tanıma özellikli kameralar geçtiğimiz yıl dünya kupasında test edildi. Bu organizasyonda arananlar ve şüphelilerin tespit edilmesi için kullanılan sistem başarılı oldu. Savcılık makamları ve merkezi kolluk güçleri merkezlerine Mart ayında bağlanan sistem sonucu arananlar ve şüphelilerin tespiti gerçekleştirilmeye çalışılıyor" dedi.

200 binden fazla kamera kurulacak

Moskova'nın geneline kamera sistemlerinin kurulması yönünde projenin sürdüğünü ifade eden Sobyanin, "200 binden fazla kamerayı başkentin her noktasına kurmayı amaçlıyoruz. Bu sistem beklide dünyada sadece Çin'in yüz tanıma özellikli kamera sistemleriyle rekabet edebilecek bir sistem olacak" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 07:21 Kaynak: İHA
Rusya Federasyonu, Moskova, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mağaraya sıkıştırılan teröristler böyle teslim oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Avukatlara yeşil pasaport ve sınav geliyor Etek boyu tartışmasının kahramanı kadın avukat, aynı etekle adliyede poz verdi Yaşlı adam, torunun ölümünden sorumlu tuttuğu aileye kurşun yağdırdı: 3 ölü, 1 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 20:13:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Moskova 200 binden fazla yüz tanıma özellikli kamera ile izlenecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]