Çin Takımı, Moskova'daki Tank Biatlonu Tekli Müsabakalarını İkincilikle Tamamladı

MOSKOVA, 22 Ağustos (Xinhua) -- Rusya 'nın Moskova bölgesi ndeki Alabino eğitim alanında devam eden 2022 2022 Uluslararası Ordu Oyunları kapsamındaki tank biatlonu tekli mücadele leri Pazar günü sona ererken Çin takımıda yarı finale kadar mücadeleyi bırakmadı. Çin takımı tüm tekli müsabakaları tamamlamalarının ardından genel klasmanda ikinci sırayı aldı. Bu yılki tank biatlonuna toplamda 21 ülke ile bölge katıldı. Diğer ekipler T-72 tankları kullanırken Çin ekibi ise 96B tipi tanklar kullandı.

Kaynak: Xinhua

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