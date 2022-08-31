Eski Sovyetler Birliği Lideri Gorbaçov 91 Yaşında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Eski Sovyetler Birliği Lideri Gorbaçov 91 Yaşında Hayatını Kaybetti

31.08.2022 12:02
Eski Sovyetler Birliği Lideri Gorbaçov 91 Yaşında Hayatını Kaybetti

MOSKOVA, 31 Ağustos (Xinhua) -- Rus basını Salı günü, Sovyetler Birliği eski Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov'un 91 yaşında öldüğünü duyurdu.

MOSKOVA, 31 Ağustos (Xinhua) -- Rus basını Salı günü, Sovyetler Birliği eski Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov'un 91 yaşında öldüğünü duyurdu. Medya haberi, Moskova Merkez Klinik Hastanesi'nin, "Mihail Sergeyeviç Gorbaçov ciddi ve uzun bir hastalıktan sonra bu akşam hayatını kaybetti" açıklamasıyla verdi. 1931 Mart'ında doğan Gorbaçov, Mart 1990'dan Aralık 1991'e kadar Sovyetler Birliği'nin son lideri olarak görev yapmıştı.

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Kaynak: Xinhua

Mihail Gorbaçov, Moskova, Güncel, Son Dakika

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